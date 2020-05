La científica que desarrolló y produce junto con su equipo el Kit para la detección de Covid-19 grabó un video para el Centro Cultural Israelita Peretz, donde practicó deportes y pasó muchos años de su vida.

En el marco de los 80 años del Centro Cultural Israelita Peretz de Lanús, la reconocida científica Andrea Gamarnik grabó un video enviando saludos y agradeciendo por las vivencias que allí tuvo.

La desarrolladora -junto con su equipo- del kit para la detección de Covid-19 ganó reconocimiento en las últimas horas por su trabajo pero no dejó de recordar al club que le dio espacio para practicar deportes y formarse como persona. En un video que filmó en el laboratorio donde trabaja 15 horas diarias, saludo a los integrantes del espacio y repasó su historia personal allí.

En el inicio del video, Gamarnik contó cuál es el trabajo que se encuentra realizando en su laboratorio y lo relacionó con su vínculo al club de Lanús Este. “Estamos trabajando para apoyar al Ministerio de Salud desarrollando kit de diagnóstico para determinar anticuerpos en pacientes infectados y se logra de una forma impensada. Cuando arrancamos con este proyecto, pensamos que podíamos portar algo y nos encontramos con que estamos en condiciones de hacer kit para testear a cientos de miles de personas. Estos tests van a ser gratis para todos los hospitales y, para que tengan una idea, si uno los quiere traer de Europa o Estados Unidos, salen mil dólares cada uno. Acá lo estamos haciendo gratis y con nuestro trabajo en el país”, señaló, con orgullo.

Y, luego, contó: “Esto se logra porque hay una forma de ser, de trabajar y ver la vida y eso a mí me lo dio el Peretz. Fui desde los 4 años hasta los 18, después fui maestra un par de años. Fui a jugar al ping pong y estuve federada, después al handball y estuve federada, y también jugaba al fútbol que es mi gran pasión. Es más, la ciencia no es mi pasión, sino el fútbol pero no pude ser jugadora porque las nenas no jugaban. Ahí nos daban la oportunidad de hacer, pensar y hacer deportes a todos por igual, sin distinciones”.

Siguiendo esta línea, detalló que “era muy buena jugando al fútbol por lo que me decían pero crecí y cada vez me daba más vergüenza jugar así que me dedique a ser científica”. “Esto que estamos haciendo tiene que ver con un compromiso con el otro y eso a mí me lo enseño el Peretz, me marcó profundamente”, agregó.

En el final del mensaje, la científica del Conicet señaló: “A veces cuando estoy trabajando con becarios y colegas, la forma que hacemos el trabajo, en que se piensa en colaborar, en resolver el problema de acá y no tener que importar los insumos, o los reactivos o las herramientas de afuera, tiene que ver con una forma de ser, de ver la vida y todo eso me lo dio el Peretz”.