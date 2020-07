Al repartidor de 28 años lo mataron este lunes en la localidad de Adrogué mientras estaba por entregar un pedido. Había empezado a trabajar hacía casi una semana.

Fernando Martino tenía 28 años. Hacía una semana que trabajaba como repartidor. Su papá le había prestado una camioneta, una Renault Kangoo gris, para que la use. "Pagámela como puedas y laburá", le dijo. Este lunes, cuando estaba por entregar un pedido en el centro de Adrogué, dos motochorros le pegaron un tiro en el pecho y le quitaron la vida.

Los investigadores todavía no saben qué fue sucedió en los instantes previos al desenlace fatal. Si Fernando se resistió o si hizo algún movimiento y uno de los ladrones le disparó. Por estas horas analizan las cámaras de seguridad de la zona y piden que testigos que sepan o hayan visto algo se acerquen cuanto antes a declarar la comisaría.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en la calle Italia al 1100. Marino se encontraba buscando una dirección para entregar un paquete cuando dos hombres se que movilizaban en una moto azul lo sobrepasaron y cuando llegaron a la esquina giraron en "U".

"Volvieron hacia el lugar donde estaba la camioneta y cuando estaban a la par del vehículo, uno de los delincuentes extrajo un arma", explicó una fuente con acceso al expediente.

En una cámara de seguridad ubicada en una casa de la cuadra se ve el momento en el que Fernando, después de recibir el tiro en la zona de la axila logra salir de la camioneta todavía en movimiento y queda sentado sobre el asfalto dolorido mientras se agarra el pecho. En ese instante un auto negro le pasa por el costado y no lo ayuda.

Jonathan, un vecino, contó que no bien escuchó la detonación y el chirrido de la moto mientras huía salió a la puerta: “Veo un muchacho de rodillas en la esquina y una camioneta cruzada. Pensé que lo habían atropellado. Y me dicen: ‘Le pegaron un tiro’”.

“Cuando me acerco veo el charco de sangre", relató. En ese momento, siempre según sus palabras, llega un patrullero y uno de los policías le pregunta si podía esperar a la ambulancia. Fernando les dijo que no moviendo la cabeza y lo cargaron en el móvil.

"Caminó un metro, se desplomó y con otro vecino lo subimos al patrullero, pero se fue desplomado de acá", contó Jonathan angustiado. "Todavía tengo esa sensación en la cabeza, de que se me caía encima, y es tremendo", acotó en diálogo con la señal de TN.

Miguel, otro vecino que dijo haber presenciado el hecho, comentó: "Estaba en shock, no hablaba… le pregunte si quería que llame a un pariente y ya no me respondió”.