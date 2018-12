El volante está en la mira del club italiano, que está disputo a pagar 15 millonario de euros. Sin embargo, su representante descartó que se vaya en enero.

El mediocampista Agustín Almendra es una de las mejores apariciones de Boca en el último tiempo y eso, rápidamente, lo pone en la mira de los poderosos de Europa. Y el primero en posar sus ojos en él fue el Nápoli de Italia, que lo viene siguiendo hace tiempo y está interesado en contratar al joven talento de 18 años.

Según publicó el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport, el club del sur de Italia estaría disputo a pagar 15 millones de euros para contratarlo, sumando a un premio por rendimiento, ya que la intensión de Boca es venderlo por 20 millones de euros.

En este contexto, y ante esta posibilidad de venderlo en el actual mercado de pases, el representante del futbolista xeneize, Adrián Ruocco, le bajó el tono a las negociaciones y, en diálogo con un medio italiano, remarcó que Almendra “no se moverá de Boca” por el momento.

“No hay nada concreto. Boca, por ahora, no quiere venderlo. Lo que sé, son solo indiscreciones periodísticas. Nadie me llamó. En enero no se moverá y no ha habido contactos con otros clubes”, remarcó Ruocco.

Almendra, que debutó en abril de 2018, jugó algunos partidos como titular, pero en la mayoría los hizo desde el banco de suplentes, ya que Guillermo Barros Schelotto lo utilizó más de recambio. En su futuro inmediato estará el Sudamericano de Chile con la Selección Argentina Sub-20, ya que es uno de los 23 convocados para el torneo que se disputará en enero.