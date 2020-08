Tras un breve paso por 2015, el defensor inició su segundo ciclo en Los Andes y se mostró "entusiasmado" de cara a lo que viene. "Es un lindo desafío para todos", remarcó.

Después estampar la firma de su contrato junto a otros tres refuerzos, el defensor Alejandro García inició su segundo ciclo en Los Andes, en donde había jugado en 2015, y vive esta nueva etapa “con muchas expectativas”, sintiéndose “más maduro” en su carrera profesional.

En su primer etapa, el defensor había llegado al Milrayitas luego del ascenso a la Primera Nacional y a préstamo de Racing, quien dueño de su pase. Sin embargo, el buen nivel de mostró Juan Segovia por la banda izquierda le impidió sumar muchos minutos y se fue de institución sin mucha participación.

Ahora, sin embargo, la situación es otra. El defensor -que inició lateral y hoy se destaca como marcador central- sumó mucha experiencia en Estudiantes de Caseros y por eso inició este segundo ciclo en Lomas con otras expectativas.

“Cuando fui la primera vez a Los Andes tenía muy poco rodaje en cantidad de partidos y ahora es diferente. En los tres años que estuve en Estudiantes me tocó jugar la mayoría de los partidos y eso me sirvió para ganar experiencia. Ahora me siento más maduro en ese sentido”, remarcó en diálogo con Diario La Unión.

Con más experiencia y mucho más partidos sobre los hombros, el defensor consideró que este momento era bueno para arrancar una segunda etapa en el club lomense y consideró que lo “sedujo mucho” el proyecto que se quiere llevar a cabo, dándoles un lugar preponderante a los juveniles del club.

“La idea de juego y el proyecto que se está desarrollando me sedujeron mucho, ya que habrá muchos chicos formados en el club y eso es importante. Es un desafío lindo para el club y también para mí, enfocado en seguir sumando experiencia”, destacó ilusionado, a la espera de la regreso a los entrenamientos.

En tanto, sobre la charla que mantuvo con el entrenador Germán Cavalieri, quien de a poco comienza a darle forma a su equipo, comentó: “Germán me llamó personalmente y cuando hablamos del equipo, me comunicó que me quería usar de central porque me había visto jugar en esa posición en varios encuentros en Estudiantes de Buenos Aires y le había gustado mi forma de jugar”.

Por último, con la cabeza puesta en lo que será la definición del campeonato de la Primera B, García puso el foco en la preparación física y consideró que la clave será “llegar bien al inicio de la competencia, tanto físicamente como con la pelota”, para marcar una diferencia.

Serán partidos duros, todas finales si hace lo del Reducido, y por eso debemos estar a la altura de cada partido que nos toca afrontar. Y creo que la clave estará en la preparación física. Por eso hay que tener paciencia y estar motivado para lo que viene”, concluyó.