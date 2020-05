Frente a distintas declaraciones y rumores sobre la flexibilización de la cuarentena, el Presidente tomó la palabra y calmó las aguas. Pero aseguró que estudian "organizar" el inicio de algunos sectores industriales "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir.

Durante estos últimos días, sobrevolaron los rumores sobre el fin de la cuarentena para acelerar contagios y así lograr inmunización. Pero Alberto Fernández salió a ponerle paños fríos a la situación: "Salir ya de la cuarentena es llevar a la muerte a miles de argentinos".

Sin embargo, el jefe de Estado confirmó que el gobierno estudia "organizar" el inicio de algunas actividades de sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir y sin la utilización del "transporte interjurisdiccional". Pero volvió a advertir que, si no funciona la apertura de nuevas modalidades de trabajo, deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el último 20 de marzo.

La oposición tuvo un párrafo aparte en la entrevista radial. "Hay sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miden las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente", insistió, y recordó que "el Estado les está haciendo un aporte" a las empresas al "pagar la mitad del sueldo" de sus trabajadores" y les pidió que no "abusen" con otras medidas que no son justas.

El mandatario consideró que el Gobierno y la sociedad "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que se está "muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado. "Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días", pronosticó.