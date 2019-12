El Presidente envió un mensaje a los empresarios mientras negocia un acuerdo con el sector. No descartó aplicar medidas.

Mientras negocia un acuerdo con los supermercados y los proveedores de alimentos para que no aumenten sus precios tras el fin del IVA 0%, Alberto Fernández le pidió a los empresarios “responsabilidad social” y no descartó una intervención del Gobierno para analizar las estructuras de costos del sector y tomar medidas en consecuencia.

Ante la intransigencia de las cámaras del sector que por ahora no aceptarían mantener congelados los precios durante el verano, el Presidente sostuvo que “las cadenas de supermercados deben rever su conducta”, ya que las acusó de ser responsables de la “inflación autoconstruida” al incrementar sus precios solo para sostener sus ganancias.

“La lucha contra la inflación es de todos. No debe haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente. Y ese es uno de los grandes problemas, la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe en verdad, pero que algunos para prevenirse, la aplican y aumentan sus precios”, explicó..

En una entrevista con Radio Continental, el mandatario precisó que desde el Gobierno le están pidiendo a los empresarios que “absorban parte de ese 21%” del IVA de los productos de la canasta básica y que si tienen que ajustar sus márgenes, “no incrementen los precios por encima de lo razonable”.

“En verdad, (los productos) tenían IVA cero pero no tenían precios controlados. Muchos de esos precios se han subido y eso no puede ser”, agregó. Frente a esto adelantó: “El Estado tienen todas las herramientas, z si tengo que actuar, actuaré. Quisiera responsabilidad de los empresarios. Y lo que tiene que entender la gente es que me voy a poner del lado de ellos”, añadió.

En ese sentido, aseguró que evalúa aplicar la Ley de Góndolas que ya cuenta con media sanción de la Cámara de diputados. La advertencia de Fernández aparece en momentos en el que el Gobierno y las cámaras empresariales pulsean sobre los productos y los valores del plan Precios Cuidados y el IVA 0%

“No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos. Seamos todos responsables", remarcó, y dijo que su postura responde “más a una tarea de docencia que a un reproche” porque esté fenómeno “ocurre hace años”.

“Es un país con un historial inflacionario tremendo. Es el síndrome del alcohólico recuperado. Remarcan precios por las dudas: lo hacen todos porque tienen miedo de ser el tonto que pagó los platos rotos. Es una ganancia innecesaria. Que el esfuerzo sea no ganar tanto", sentenció.