El juvenil de Temperley jugará en Talleres (RE) en la próxima temporada y vive con “ilusión” esta chance, enfocado en “sumar experiencia” y “crecer” como profesional. “Esto es para bien”, dijo.

Sin lugar en el plantel de Temperley, el defensor Agustín Sosa se vio obligado a cambiar de destino para tomar envión en su carrera y recaló Talleres de Remedios de Escalada, a préstamo por una temporada y con un objetivo concreto: sumar experiencia y crecer como profesional.

“Quiero jugar la mayor cantidad de partidos posible y agarrar experiencia, que es lo que me falta, para volver a Temperley más fuerte que nunca”, remarcó el lateral por la derecha, que el lunes se sumó al equipo que comanda el DT Adrián Czornomaz y ya trabaja a la par de sus nuevos compañeros. “Me recibieron muy bien”, dijo.

Sosa, ya instalado en el Tallarín, vive con “ilusión” esta oportunidad en la tercera categoría del fútbol argentino. Y sobre eso, en diálogo con La Unión, señaló: “Si bien no me quería ir, considero que es para bien, ya que me servirá para crecer y agarrar experiencia”.

“Aldirico (entrenador de Temperley) me había dicho que existía la posibilidad de salir a préstamo y me habló muy bien de Talleres, que es un lindo club y que está muy ordenado, con las mejores referencias del cuerpo técnico, y eso me llevó a tomar la decisión”, continuó el joven defensor, que en 2018 entrenó en el seleccionado argentino sub-19 y jugó en la Superliga, y hoy busca recuperar terreno.

Además, en esta nueva excursión, estará acompañado por su hermano Franco, que también fue cedido a préstamo por un año al elenco de Escalada. Y eso lo pone “feliz” a Agustín, que ya ve como “normal” compartir plantel con Franco. Ambos tuvieron sus primeros minutos en temporada 2017-18 de la Superliga, pero no lo pudieron ratificar en el último torneo, y ahora, otra vez juntos, van por una nueva oportunidad. “Ojalá pueda compartir muchos planteles con él”, cerró Sosa.