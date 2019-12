Luego de tocar en un sinnúmero de bandas y de producir para otros músicos, presentó “Esta noche”, un clip que está disponible en las plataformas digitales.

Agustín Jarkowski, luego de haber sumado su guitarra a numerosas bandas y de haber colaborado con proyectos ajenos, comienza una carrera como solista y también como productor de otros artistas.

En esta nueva etapa, el músico de Lanús involucra nuevos desafíos que incluyen también la grabación de videos, en una sociedad artística con Laureano Holgado.

“Dejé de tocar en bandas y me puse a producir desde mi estudio, Piso Kinto. Me pasé a hacer sesiones, producciones para otros músicos, videítos. Me gusta la música bien hecha”, le comenta a La Unión.

Bajo el pseudónimo de Jarki, su apodo desde la juventud, a modo de debut en solitario lanzó el clip “Esta noche”, que no para de tener reproducciones en las plataformas digitales, y se puede encuadrar genéricamente en la música urbana.

Las imágenes del clip fueron filmadas en el Barrio Las Colonias de Remedios de Escalada y en algunos puntos de Banfield.

“Empezamos con el beat, que es la base, como una batería electrónica. Después grabé unas teclas y la viola pensando en un cantante, hasta que surgió Nahuel Castro, un amigo que admiro un montón”, acota Agustín.

Fachu Nay aportó un rap a esta canción. “Si había un rap lo iba tener que hacer Fachu, tenía todos los números”, apunta sobre el artista indicado para este plus que tiene el tema.

También se sumaron el saxo y la voz de Selva Méndez, la percusión de Don Camel y unos coros.

Este debut como solista con “Esta noche” puede ampliarse y llegar a formar un disco. “Tengo ganas de grabar un par de temas más y editar un EP de cuatro o cinco canciones. No lo había pensado en un principio, pero también me gustaría presentarlo en vivo”, adelanta el lanusense.

ACTIVO. Agustín Jarkowski toca la guitarra desde los 13 años y a sus 29 abriles fue parte de un sinnúmero de bandas.

En los escenarios de la región se lo pudo ver con la Fantastic Tube Band y también en grupos de jazz, rock, funk, ska, reggae, cumbia y folklore.

“Toqué en muchas bandas, de rock en su mayoría. Ese Tuti Fruti de tocar en distintas bandas me abrió una paleta de colores”, cierra.