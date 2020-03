Luego de una reunión interministerial, el Gobierno anunció que habrá clases. "Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos", aseguró Ginés González García.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García, remarcó que "la medida que más consenso tuvo" en la reunión interministerial que se desarrolló en la Casa de Gobierno fue el "no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud".

"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario.

Por su parte, la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, dijo hoy que "el coronavirus no tiene libre circulación en la comunidad" argentina, precisó que "no se dio mortalidad en pediatría" y destacó que "la escuela es muy importante para generar tareas de prevención" frente al coronavirus.

González García destacó además que el Gobierno argentino está "en contacto con todos los países que están enfrentando la pandemia del coronavirus, tanto con aciertos como con errores". Y brindó recomendaciones, como “evitar el beso en la mejilla, el saludo de mano, disminuir la socialización del mate y tomar dos metros de distancia" para contener la propagación del coronavirus en el país, aseguró el infectólogo Eduardo López en la misma conferencia de prensa.

Asimismo, el Gobierno bonaerense estableció un protocolo de actuación para colegios ante el brote de coronavirus que indica medidas de higiene, procedimientos de limpieza y los pasos a seguir ante casos sospechosos, situación que generará el cierre del grado.

El documento elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación estipuló que de notificarse que un estudiante o docente "es caso sospechoso se debe proceder al cierre del grado o sección hasta que esté el resultado del test de laboratorio o por un plazo de 14 días corridos".

Explicó además el procedimiento para un correcto lavado de manos, los cuidados al toser o estornudar, el no llevarse las manos a los ojos y nariz, desinfectar los objetos y ventilar ambientes y sugirió evitar el compartir mate, vasos, botellas o platos.

También determinó los procedimientos de higiene en tres momentos secuenciales: limpieza, desinfección y ventilación, tanto de superficies como de ambientes, teniendo en cuenta "la especificidad de los diferentes materiales existentes en la escuela y de los lugares de mayor utilización como así también los baños de estudiantes y docentes".

Paralelamente, el gobierno dispuso una partida presupuestaria extraordinaria a los consejos escolares para reforzar la provisión de insumos de limpieza, higiene y desinfección.

El Poder Ejecutivo además envió a los establecimientos educativos públicos y privados el protocolo a aplicarse en casos sospechosos elaborado por el Ministerio de Salud.

"Ese documento indica la suspensión temporal de los actos escolares y las actividades educativas que involucren a más de un curso o sección y establece el procedimiento para que las autoridades de los establecimientos puedan actuar para limitar la propagación del virus en las escuelas", remarcaron fuentes gubernamentales.

Las autoridades educativas indicaron que "si se informara de un caso confirmado de coronavirus, deberá suspenderse el dictado de clases en toda esa escuela, también durante 14 días corridos".

Asimismo, la cartera educativa puso en funcionamiento un programa de Continuidad Pedagógica para garantizar las trayectorias educativas en caso de que haya estudiantes que no puedan concurrir a la escuela por un tiempo.

Simultáneamente, más de 200 médicos y profesionales del sistema educativo provincial realizaban talleres sobre prevención de coronavirus, dengue y sarampión con directivos, docentes, auxiliares y estudiantes.