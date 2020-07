El presidente Granate habló de un proyecto a largo plazo y el deseo del técnico por ser campeón en el club. El pampeano renovó contrato hasta diciembre de 2021.

El primer refuerzo que se aseguró Lanús durante la cuarentena fue el técnico Luis Zubeldía. Si bien la dirigencia y el entrenador tenían en claro seguir por el mismo camino, la oficialización de la renovación llevó alivio y enterró muchas versiones que andaban dando vuelta en torno a la figura del pampeano.

En las últimas horas, el presidente Nicolás Russo aceptó que "Zubeldia tuvo propuestas en seleccionados, también en otros clubes pero yo lo veo un tiempo largo en Lanús". El técnico dirigió dos equipos en Ecuador: Barcelona de Guayaquil (31 partidos) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (96 encuentros). Y cuando regresó a ese país, por la revancha ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana fue tentado para la Selección. "Me contactaron por medio de una persona, pero no lo tomo como un llamado oficial", dijo.

También, mientras debatía su futuro en Lanús, fue Unión de Santa Fe quién lo incluyó en una lista de potables reemplazantes de Leonardo Carol Madelón. Su propuesta futbolística y su juventud (tiene 39 años), son dos de las primeras cosas que buscan en su persona. Recordemos que su carrera como futbolista fue muy corta, debutó en 1998 y se retiró en el 2004 cuando apenas tenía 23 años, a causa de una osteocondritis disecante.

Zubeldía dejó Cerro Porteño para volver al Granate. No era un oasis lo que le esperaba. El equipo estaba flojo de promedio, le costó en el arranque, pero un vez que enderezó el timón lo llevó a pelear la última Superliga Argentina de Fútbol y lo metió en la Copa Sudamericana, donde espera rival de una nueva fase.

"Hay un proyecto armado a largo plazo y tiene un desafío que es ser campeón", aseveró el máximo dirigente Granate, que logró el nuevo vínculo hasta diciembre de 2021. "No pidió nada porque le dijimos que Lanús no va a incorporar, si se va alguno veremos pero sino nos arreglamos con lo que tenemos que no es poco", prosiguió Russo.

En esta etapa en el club donde se inició como entrenador, Zubeldía lleva 56 partidos dirigidos con 24 triunfos, 14 empates y 18 derrotas. "Hay una base de objetivos para la próxima competencia. El primero es terminar entre los ocho primeros para clasificar a alguna Copa; el segundo, estar entre los cuatro primeros para ir a la Libertadores, y el tercero, salir campeón, que es a lo que apunto", reafirmó el entrenador sobre el futuro.