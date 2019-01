El plantel del Milrayitas trabajará seis días en doble turno en las sierras bonaerenses para lograr la mejor puesta y llegar afilado al reinicio del torneo de la B Nacional.

Tras cuatro días de trabajos en el estadio Eduardo Gallardón, Los Andes partió este domingo rumbo a Balcarce para realizar la parte más dura de la pretemporada, enfocado en llegar de la mejor manera a la segunda parte de la temporada de la B Nacional.

Con una delegación de 28 futbolistas, el plantel comenzará a trabajar en doble turno a partir de este lunes en las sierras bonaerense, donde permanecerá hasta el sábado 12 sin realizar amistosos, con el objetivo de trabajar lo físico y lo futbolístico para llegar afilado al reinicio del torneo.

“La pelota está presente desde el primer día de trabajo. Por eso, la pretemporada será física y futbolística, en eso nos vamos a enfocar. Además, estos días en Balcarce serán importante para la unión del grupo, para trabajar juntos y darle forma a la idea de juego que llevaremos a cabo”, remarcó el entrenador Aníbal Biggeri, horas antes de emprender el viaje de pretemporada.

Dentro de la lista de futbolistas se encuentran los refuerzos Marcos Brítez Ojeda, Matías Linas (todavía no está definido si ocupa o no cupo) y Facundo Silva. La mayor sorpresa, en tanto, es la presencia de Lucas Chacana, que no iba a ser tenido en cuenta y era uno de los futbolistas prescindibles para la recta final del torneo. “Es un profesional bárbaro, que siempre tira para adelante, y por eso decidí llevarlo. Él sabe que tiene las puertas abiertas y si le sale algo puede irse. Si no se va, luchará con nosotros”, remarcó Biggeri.

Y en esa línea, aclaró: “Cuando uno hace la conformación del plantel y piensa en los posibles esquemas a usar, analiza posibilidades y creo que me faltaba algún extremo para jugar con un 4-2-3-1, ya que por derecha sólo lo tengo a Matías González y creo que Chacana también lo puede hacer bien”.

Además, de los 28 futbolistas que viajaron a Balcarce, doce fueron formados en la divisiones del club. Y ellos son: Ignacio Bustamante, Federico Díaz, Sebastián Valdez, Bruno Martínez Lotto, Gustavo Turraca, Marcos Brítez Ojeda, Carlos Espínola, Enzo Benítez, Alexis Escobar, Ulises Ortegoza, Ángelo Ibarra y Mateo Levato.

LOS 28 QUE VAN A BALCARCE

Arqueros: Leandro Requena, Federico Díaz e Ignacio Bustamente

Defensores: Adonis Frías, Bruno Martínez Lotto, Dimas Morales, Franco Peppino, Guillermo Pereira, Stephan Ruggeri, Sergio Sagarzazú y Sebastián Valdez.

Mediocampistas: Marcos Brítez Ojeda, Enzo Benítez, Alexis Escobar, Carlos Espínola, Matías González, Ulises Ortegoza, Hamilton Pereira, Marcos Quiroga, Facundo Silva, Gustavo Turraca y Luis Zeballos.

Delanteros: Lucas Chacana, Maximiliano Fornari, Ángelo Ibarra, Fabricio Lenci, Mateo Levato y Matías Linas.