Realizan un mural colaborativo como símbolo de la paz

Estudiantes, vecinos y artistas locales se encontrarán hoy para seguir con la obra.

Esta semana, decenas de vecinos se acercaron a la Plaza Tomás Espora de Temperley para dejar su huella en el mural participativo, en el marco de un proyecto realizado por la Secretaría de Educación y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) centrado en el respeto a las diferentes culturas y la transmisión de un mensaje de paz. El trabajo en conjunto fue coordinado y planeado por la muralista de Lomas Florencia Menendez con el objetivo de renovar el espacio y ofrecer una nueva vista para todos los vecinos, dándole un cierre a las jornadas de concientización realizadas por el Municipio y la DAIA con su proyecto anual. “Elegimos esta pared porque es un espacio que venimos transformando desde hace unos años con la pintada de los cañones y las balas, a los que pronto tendremos que hacerles tareas de mantenimiento. Ahora faltaba esta otra parte del monumento a Tomás Espora, que es un monumento bastante bélico y que queremos resignificar”, explicó la artista a cargo del proyecto. No sólo se sumaron a la colaboración amigos y vecinos que pasaban por allí, sino también estudiantes de la zona. “Para este proyecto invité a los chicos del Instituto Lomas, que son muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con los Derechos Humanos y movidas por la paz. Es un grupo divino que vino amorosamente a trabajar y dejó su pincelada”, aseguró Menendez. Las tareas realizadas el fin de semana se centraron en la parte que simboliza la proa del barco, con la formación de los seis barcos que supuestamente iban delante de la nave. “Era un espacio que estaba muy feo, lleno de grafitis y escrito. Nos pareció un buen lugar porque el proyecto del Municipio tiene que ver con la no violencia, con la no discriminación, con la diversidad cultural. Como habíamos hecho una parte de esta plaza con el nombre ‘Buscando un símbolo de paz’, hicimos la segunda parte para terminar el proyecto”, añadió la artista. Debido a la gran dimensión a cubrir, las tareas continuarán hoy a partir de las 12 , cuando se va a terminar la parte que faltó de la proa y se va a avanzar con la que simboliza de la vela del barco. Puede acudir cualquier vecino que lo desee, allí le dan los materiales y todas las indicaciones necesarias para colaborar con este mural. “La idea es levantar toda esta plaza, la zona en general, que está llena de grafitis, lo que de alguna manera atrae al vandalismo. Vamos a ponerle colores, una energía diferente en el lugar para que se vea cuidado y prolijo. El hecho de que lo hagamos entre todos es clave, porque todo lo participativo genera un vínculo diferente y es cuidado por todos los vecinos”, culminó Florencia Menendez. ■