Más de 20 mil pasajeros afectados por el paro en Aerolíneas y Austral

Desde ayer a las 20 horas hasta hoy a las 14 se cancelaron 224 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El paro total de actividades decidido ayer por la noche por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), provocó la cancelación de más de 200 vuelos, dejando a alrededor de 20.000 pasajeros sin poder viajar.

APLA informó el jueves que al no haber llegado a un acuerdo en la negociación salarial con la empresa y tras haber concluido el plazo de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, se tomó la decisión del paro que obligó a cancelar todos los vuelos.

El titular de APLA, Pablo Biró, confirmó a Télam que “el paro se levantará a las 12” y adelantó que con el transcurrir de las horas definirán los siguientes pasos a seguir.

En el día de hoy, desde el Aeroparque Jorge Newbery iban a viajar hasta las 14 horas cerca de 11.000 pasajeros, que suman a los casi 7.000 que quedaron varados ayer.

Al igual que en Aeroparque, en Ezeiza también se acercó mucha gente sin saber de la medida de fuerza y otros para buscar otra línea aérea para concretar su viaje, a pesar de la recomendación de Aerolíneas Argentinas de no ir a los aeropuertos hasta no tener confirmadas las reprogramaciones.

Según le informaron a Télam desde Ezeiza, por el paro que comenzó ayer a las 20 y que finalizará hoy a las 12, en el aeropuerto internacional hay 3.000 pasajeros afectados.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral en el aeropuerto internacional se reanudarán hoy a las 14 horas, lo mismo que en el resto de los aeropuertos del país.

LOS PASAJEROS, RESIGNADOS Y MOLESTOS

El paro genera malestar entre los pasajeros que llegaron al aeroparque Jorge Newbery, quienes, resignados, esperan la reprogramación de sus viajes.

Pese a que la medida de fuerza de APLA se conoce desde la noche del jueves y a que Aerolíneas Argentinas informó que cancelaba los vuelos por el paro, son muchas las personas que por estas horas se encuentran en la terminal aérea porteña a la espera de novedades.

“Tenía que viajar esta mañana a Neuquén y como estuve con el teléfono apagado me acabo de enterar que se cancelaron todos los vuelos por el paro. Ahora estoy esperando que me digan cuándo puedo viajar”, le dijo a Télam Carlos, de 38 años, un neuquino que se enteró en Aeroparque a las 4 de la madrugada de la medida de fuerza.

“Yo vine a las 5 de la mañana para ver si podía viajar por LAN a Córdoba, pero me dijeron que el vuelo estaba completo. Creo que a la tarde podré viajar, mientras tanto voy a esperar acá”, comentó Ester, una abuela de 63 años, resignada por la situación.

“Yo entiendo a los pilotos, pero no pueden hacer un paro de un momento para el otro porque perjudican a mucha gente. Yo tenía que ir a trabajar a Salta el fin de semana y ahora no sé cuándo podré hacerlo. Es una falta de respeto, no les importa la gente”, afirmó Roberto, de Ituzaingó, quien a medida que hablaba iba aumentando su malestar.