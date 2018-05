Los Andes cerrará las desvinculaciones esta semana

Ya con la cabeza puesta en el próximo torneo, los entrenadores de Los Andes, Gabriel Lobos y Luis Pérez, ya entregaron la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada y por eso esta semana se oficializará los jugadores que no continuarán en la institución.

Si bien todo se maneja con bastante hermetismo, ya hay tres futbolistas del plantel con los que se negocia para extender sus vínculos. Ellos son Franco Peppino, quien ya tiene todo acordado, Fabricio Lenci y Gastón Álvarez Suárez.

Dentro de este contexto, y más allá de que no hay confirmación oficial, se estima que no serán muchos los futbolistas con los que se intentará renovar el contrato. La mayoría de los que llegaron con Sergio Rondina no continuarían.

En consecuencia, los que no seguirían serían Matías Valdez, Nicolás Álvarez, Raúl Iberbia, Matias Escobar y Ezequiel Cérica. Tampoco continuarían Maxi Gagliardo y Maxi García, quienes deben renovar sus contratos y todo hace indicar que no formarán parte del plantel para la próxima temporada.

En cambio, uno de los que sí podría extenderlo es Emanuel Martínez, teniendo en cuenta que puede jugar en varias posiciones de la defensa, pero aún no hay nada concreto sobre su renovación. Esta semana se definirá todo.