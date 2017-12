La FIFA agrega 20 días más a la suspensión por doping de Paolo Guerrero

La FIFA agregó 20 días a la suspensión provisional del peruano Paolo Guerrero por un caso de doping, anunció el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por lo que el delantero no podrá jugar la revancha de la final de la Copa Sudamericana entre su equipo, el Flamengo, e Independiente el próximo 13 de diciembre en Río de Janeiro.

“Esperemos que este tiempo que se está tomando la FIFA sea para resolver favorablemente la situación para Guerrero”, le dijo hoy Oviedo a medios peruanos.

La FIFA suspendió provisionalmente por un mes a Guerrero a inicios de noviembre, después de que en sus muestras de orina se hallaran restos de un estimulante sobre el que hasta ahora no se anunció oficialmente su contenido.

Tras una audiencia de la semana pasada en Zúrich, los abogados brasileños de Guerrero aseguraron que la FIFA aceptó las pruebas que supuestamente certifican que el jugador no consumió cocaína, como se dijo en algún momento extraoficialmente.

No obstante, el organismo aún no tomó una decisión definitiva. La ampliación de la suspensión provisional se esperaba, pues de no haber sucedido, la estrella principal de la selección peruana habría quedado habilitado para jugar con Flamengo mañana mismo en Avellaneda.

Pero el asunto es seguido también con especial expectativa en Perú, pues del castigo definitivo dependerá que Guerrero, de 33 años y titular indiscutido de la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca pueda estar en el Mundial de Rusia 2018.