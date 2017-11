Ginóbili tuvo una mala noche en la derrota de los Spurs y Brussino no jugó en Atlanta

El escolta Emanuel Ginóbili tuvo escasa efectividad en la derrota de San Antonio Spurs (9-5) ante Minnesota Timberwolves (9-6), por 98 a 86, en tanto que el alero Nicolás Brussino, no actuó en la victoria de Atlanta Hawks (3-12) ante Sacramento Kings (3-11) por 126 a 80, en sendos cotejos jugados anoche por la NBA.

En el estadio Target Center de Minnesota “Manu” Ginóbili jugó 18 minutos y tres segundos, sumando sólo dos puntos con 1-4 en dobles. Además el bahiense falló dos intentos de triples, sumó tres rebotes, dos asistencias, perdió dos balones y cometió una falta.

Para Spurs el pivote LaMarcus Aldridge hizo 15 puntos, mientras que en los Timberwolves Karl-Anthony Towns aportó 26 puntos y tomó 16 rebotes.

El santafesino Brussino no tiene chances en los Hawks y en el triunfo de anoche ante los Kings en el Philips Arena no tuvo acción por determinación del entrenador Mike Budenholzer.

En Atlanta Dennis Schroder aportó 21 puntos y fue el máximo goleador del partido, mientras que en los Kings el veterano Zach Randolph culminó con 16, indicó el sitio oficial de la NBA.

Otros resultados y goleadores: Portland Trail Blazers 99 (Lillard 26)-Orlando Magic 94 (Fournier 22), LA Lakers 109 (Ingram 26)-Philadelphia Sixers 115 (Embiid 46), Charlotte Hornets 107 (Kidd-Gilchrist 22)-Cleveland Cavaliers 115 (James 31), Memphis Grizzlies 113 (M. Gasol 35)-Indiana Pacers 116 (Collison 30).

Oklahoma City Thunder 92 (Westbrook 21)-Chicago Bulls 79 (Markanen 16 y Blakeney 16), Milwaukee Bucks 99 (Middleton 27)-Detroit Pistons 95 (Bradley 28), New Orleans Pelicans 116 (Coussins 25)-Toronto Raptors 125 (DeRozan 25), New York 106 (Hardaway Jr 26)-Utah Jazz 101 (Hood 30), Miami Heat 93 (Dragic 21)-Washington Wizards 102 (Wall 27).

Esta noche sólo se jugará un cotejo, desde las 23 de Argentina, entre el vigente campeón Golden State Warriors visitando a Boston Celtics.