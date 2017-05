En el Lencho Sola, Banfield se hace fuerte y se acerca a la Libertadores

El Taladro es una máquina en su casa y ayer sumó su sexto triunfo al hilo de local al vencer por 3-1 a Temperley, con goles de Bertolo, Cecchini y Villagra. Guevgeozian descontó para el Cele.

Banfield se ilusiona con sólidos argumentos y cada paso que da lo acerca un poco más a la próxima Copa Libertadores. Ayer debía ganar y no falló. Ante un Temperley que venía entonado y con el deseo de llevarse algo del Florencio Sola, el Taladro pisó fuerte, derrumbó con fútbol la ilusión de la visita y sumó su sexto halago consecutivo en su cancha para meterse otra vez en zona de Libertadores. El local jugó un partido sin fisura. Dominó de entrada el desarrollo del juego, se impuso en campo contrario desde al amanecer y complicó con las subidas de Sperduti y Bertolo y con la movilidad que Cvitanich, la figura de la cancha, le imprimía a cada ataque. A Temperley, que no tuvo la explosión necesaria en la ofensiva, le costó generar situaciones y quedó muy replegado, siendo superado en la zona media por Cecchini- Remedi. Así, y también sacando pro

vecho de los problemas del Celeste en la gestación, Banfield se impuso en el duelo, pero recién pudo sacar la diferencia sobre el final del primer tiempo, con dos goles letales: a los 43, Bertolo se impuso en el área tras un centro de Sarmiento y luego, dos minutos más tarde, Cecchini amplió el resultado con un lindo remate. Temperley intentó reaccionar en el complemento con algunos cambios y, por momentos, estuvo a tiro del partido, especialmente después del descuento de Guevgeozian (anotó con una linda definición) y de un cabezazo de Aguirre que Civelli despejó cerca de la línea y hubiese sido el 2-2. Eso no pasó, y Banfield, en una contra bien manejada por Cvitanich, liquidó la historia a los 23 minutos: Villagra, que recibió un buen pase de Cvitanich, picó a espalda de Romero y, con un remate cruzado, puso el 3-1 final, con el que Banfield sumó otro halago de local. ■