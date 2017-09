El Gobierno se niega a restituir pensiones

El Ministerio de Desarrollo Social apeló el fallo que lo obligaba a devolver los beneficios quitados.

pensiones por discapacidad quitadas hace unos meses, el Gobierno apeló y logró frenar el fallo. En consecuencia, más de 100 mil personas no sólo dejaron de cobrar este beneficio, sino que las obras sociales les interrumpieron los

tratamientos. A principios de julio, la Justicia le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que devuelva las 170 mil pensiones por invalidez que habían quitado de golpe, sin antes haber hecho un relevamiento de las personas que gozaban de dicho beneficio. Sin embargo, el oficialismo apeló la medida y la jueza Adriana Camaratta, del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó el pedido con efecto suspensivo. En este sentido, la cautelar no se aplicará hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones y, en consecuencia, más de 100 mil personas seguirán esperando a que le devuelvan la pensión. Si bien el Gobierno devolvió algunos de los beneficios, pero la gran mayoría sigue sin cobrarlo. Esto trae problemas graves, dado que muchos tratamientos médicos no pueden interrumpirse porque eso afecta de forma inmediata la calidad de vida del paciente. ■