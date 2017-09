Cristina visitó una fábrica de Ituzaingó

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, visitó una fábrica de insumos médicos en Ituzaingó y dialogó con los empresarios y comerciantes de la zona. “Voy a seguir insistiendo con la unidad para que no gane el ajuste”, aseguró en referencia a la carta abierta publicada el lunes donde pidió el voto de los distintos sectores de la oposición. Junto al intendente Alberto Descalzo recorrió la planta de ADOX S.A. Además, se reunió con empresarios y comerciantes del distrito donde “se decretó la Emergencia PyME por la crisis de todos los sectores de la economía”. “Es necesario lograr la unidad del voto opositor no para que gane Cristina o pierda Macri. El que no tiene que ganar es el ajuste porque si gana empeorará la situación no sólo de los trabajadores asalariados, sino del conjunto de la sociedad”, culminó. ■