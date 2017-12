Boca: peligra el amistoso en Mendoza con el Tomba

El duelo pautado para el 14/1 podría suspenderse por una deuda que la liga mendocina le reclama a Torneos por partidos de la Copa Argentina.

El 2018 todavía no empezó y a Boca ya le apareció un imprevisto en puerta. El amistoso que tenía pautado con Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza podría suspenderse.

La Liga Mendocina de Fútbol le envió a la Asociación del Fútbol Argentino un comunicado en el que denuncian que la empresa Torneos y Competencias no ha realizado los aportes correspondientes a los partidos realizados en la provincia durante la Copa Argentina 2017, y por ese motivo no autorizan la realización de ningún torneo organizado por dicha empresa en su jurisdicción hasta que se salde la deuda.

La suma a la que hace referencia ascendería a cuatro millones y medio de pesos. “Hace 15 años quedó reglamentado que los partidos que se realicen en el interior el 3% de lo que se recauda va a parar a las ligas locales. En Mendoza se disputaron cinco partidos este año de Copa Argentina y no nos pagaron nada”, afirmó el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Carlos Suraci.

Por su parte, desde Torneos afirman que están al día y que el partido pautado para el domingo 14 de enero no corre peligro.

Más allá de este juego, Boca tiene pautados otros dos ensayos. En Mar del Plata, jugará el miércoles 17 frente a Aldosivi desde las 22.10 al tiempo que, cuatro días después, se cruzará con River en la misma ciudad balnearia y a la misma hora.

GAITÁN, IMPOSIBLE. En las últimas horas se conoció que el Atlético Madrid tasó a Nicolás Gaitán en 15 millones de dólares, lo que aleja a Boca de las posibilidades de contratarlo.

Southampton, Everton, Crystal Palace y West Ham, todos de Inglaterra, son algunos de los que están detrás de los pasos del volante. ■