Al maestro, con cariño

Fito Paéz es discípulo, amigo y uno de los artistas que más admiran a Charly García. A modo de homenaje, el rosarino está preparando una película compuesta por distintas charlas en las que ambos hablan de música y analizan la obra de Charly a lo largo de los años.

“La música según García” es el nombre del proyecto que tiene en mente hace unos cinco años y está basado en los encuentros esporádicos que tuvieron los pianistas. Sin embargo, la reunión que tuvo con Charly la semana pasada fue tan importante para Fito que la consideró como el verdadero comienzo del film. Aún se desconoce cuánto tiempo le llevará editarlo, pero seguramente será un registro imperdible para los amantes de la música, ya que siempre es interesante escuchar (y ver) a dos figuras tan influyentes y con tanto en común hablando sobre creación y composición.

La admiración hacia su mentor es algo que Páez siente y manifiesta hace mucho tiempo. En los ́80, cuando su carrera solista al maestro, con cariñocomenzaba a explotar -tras ser parte de la banda de Juan Carlos Baglietto-, no dudó en ponerle un impasse para unirse a Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth como grupo de apoyo de García en los recitales de presentación del innovador Clics Modernos (1983) y en la grabación del otro genial disco como Piano bar (1984).

El anterior homenaje fue la tapa de Rock and Roll Revolution, el disco que Fito publicó en 2014 donde muestra una icónica foto de García flaquísimo durante su etapa Say No More. “En algún punto, después de realizado el álbum, sentí que lo que García me había enseñado como hombre y como artista lo había plantado en mi tálamo emocional”, dijo Fito durante la conferencia de prensa con la que presentó el álbum en México, donde agregó: “Todos tenemos esas cosas en nuestras vidas. Y en ese momento, él me devolvió mi identidad: cuando yo no sabía quién era, él estaba allí para decirme que tenía que hablar con la verdad, que tenía que contar lo que me pasaba, que tenía que volver a contar aquello que hacía mucho tiempo no estaba diciendo o a lo mejor no había entendido cómo decir”.

“Eso fue un acto de amor que no sé si él sabe que hizo -siguió Páez-, pero que sí realizó, y fue ‘envenenar’ a alguien con verdad, amor, cariño y lucidez. Eso, en un momento de tu vida en el que no sabés para dónde disparar, te vuelve a tu eje, te recuerda quién sos y te sana”. En la misma conferencia de prensa, el rosarino fue más categórico: “Si Charly no hubiera estado en el mundo, no habría estado yo”.

Fito ya tiene dos películas de ficción en su carrera por fuera de la música: Vidas Privadas (2001), un drama que narra la historia de una mujer (Cecilia Roth) que vuelve a Argentina tras su exilio en España durante la última dictadura; y ¿De quién es el portaligas? (2007), una comedia sobre las aventuras de tres veinteañeras rosarinas (Romina Ricci, Julieta Cardinali y Leonora Balcarce) de los años ́80.

Por Agustín Menghini