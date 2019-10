El defensor del Taladro habló después de la derrota del último domingo y dejó en claro cuál es su parecer sobre la floja campaña del equipo en la Superliga Argentina de Fútbol.

La mano no viene bien en Banfield. Y los números no mienten. En la tabla que más se presta atención, la de los promedios, el Taladro no está tranquilo. Y la derrota con San Lorenzo lo complicó más en una fecha que podía haber sacado una diferencia por los resultados de sus rivales directos.

“No sé si suerte es lo que nos falta. No merecemos tanto castigo, esa es la realidad y lo que yo creo”, apuntó el defensor Sergio Vittor, visiblemente molesto porque no pudieron sobreponerse al rápido gol.

El Chino volvió a jugar -los últimos 45 minutos- luego de superar un esguince de rodilla y remarcó los errores que vienen cometiendo y repercuten en los malos resultados.

De cara al partido con Newell’s del próximo viernes a las 19 (arbitraje de Nicolás Lamolina), el defensor que llegó a las cuatro amarillas podría retornar a la titularidad en reemplazo de Luciano Lollo, aunque eso se confirmará en el entrenamiento de mañana.

“Otra vez nos vuelve a pasar lo mismo que nos viene pasando hace mucho. Nos llegan una vez y nos convierten. Nosotros creamos y somos verticales. Pero nos faltan contundencia y efectividad”, afirmó.

Otro que podría regresar al primer equipo es el volante Juan Pablo Álvarez, que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, y es una pieza fundamental para el entrenador.

Para el Taladro, el partido ante la Lepra es clave por tratarse de un rival que también la pelea en la tabla de los promedios. El equipo de Falcioni le lleva un punto a los de Kudelka (72-71), aunque los rosarinos tienen un partido pendiente frente a Independiente.