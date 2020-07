El técnico, identificado a pleno con el Tricolor, dijo que de no haber arreglado su continuidad se le hubieran caído las lágrimas. "Me daban ganas de agarrar al presidente y decirle 'me quiero quedar en Brown'", confió el DT que va por su 12° temporada.

No sólo la cuarentena, sino también la suspensión de los distintos torneos, pegó fuerte en el ambiente del fútbol. Miles de jugadores quedaron libres después de 30 de junio, también cuerpos técnicos, y la incertidumbre sobre sus futuros atentó además contra su salud.

El hecho de verse sin su fuente de trabajo los desvaneció en algunos casos y el hecho de estar encerrados los confundió en algunos casos. Pablo Vico, después de algunas especulaciones, pudo extender su contrato con Brown de Adrogué. Y si bien sigue aislado, no es uno más de los tantos desocupados que hay hoy en día.

"Yo no arreglaba en Brown y se me caían las lágrimas, sabiendo que tenía posibilidad de ir a otro lado. Por el sentimiento que siento por esta institución, por lo que la quiero, por la confianza que tengo con el presidente (Adrián Vairo), por Camarero (Martín, el vicepresidente), por la Comisión Directiva. Creo que no hay una sola nota donde yo no pondero a Brown de Adrogué y si no podía arreglar mi contrato se me caían las lágrimas. Me daban ganas de agarrar al presidente y decirle 'me quiero quedar en Brown'", explicó.

Lo mismo le pasó a Vairo, que sostuvo que a Vico "le haría un contrato de por vida". La historia de Pablo esta fuertemente ligada al club. Pero el Bigotón no solo piensa en él, sino también en todo el cuerpo técnico que lo acompaña y está integrado por Eduardo Scalenghe y Adrián Zen Bonacorsi (ayudantes de campo); Agustín Galeota, Ignacio Bogado y Gabriel Rull (preparadores físicos), José Rivas (analista de videos) y Martín Quiroga (entrenador de arqueros). El contrato finaliza en diciembre de 2021.

Vico siempre habló de la conformación de los grupos. Para él, la calidad de la persona es el punto de partida para tener futbolistas que tiren todos para el mismo lado. Y sobre ello, a través del Live de Mundo Ascenso, explicó: "A lo mejor es mi costumbre, quizás lo nombro poco al profe (Galeota). Agustín y yo miramos lo que tenemos que ir trayendo para el bien de Brown. Creo que lo primero que buscamos es la calidad de persona, porque después lo futbolístico lo podemos arreglar dentro de un campo de juego. Segundo, si creo que vos dejaste los conceptos claros antes de una pretemporada, no vas a tener problema. Yo para traer un jugador a Brown primero consultó con cinco personas".

Y en ese sentido agregó: "Lo que tengo que estar armando es un buen grupo. Si soy de carácter, a veces se me sale la cadena y mal, pero ya me conocen".

Las personas con las que trabaja desde hace un tiempo ya son como parte de su familia. Se conocen de memoria, con la mirada, a veces con un par de palabras solucionan un problema. No son cerrados, al contrario, siempre están dispuestos hacia el otro. Y ese convencimiento lo trasladan al plantel. Buenas personas, por sobre lo futbolístico.