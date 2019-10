Se concentraron sobre la avenida San Martín para exigir mayor seguridad. Denunciaron que "la Policía no hace nada", y que no pueden vivir en paz.

Vecinos de Rafael Calzada encabezaron ayer al mediodía una protesta sobre la avenida San Martín para reclamar mayor seguridad y justicia por el doble crimen del dueño y el empleado del vivero que fueron asesinados durante un asalto.

Los comerciantes de la zona cerraron sus negocios antes de las 13 para concurrir a la marcha. La manifestación empezó a la altura de San Martín y 20 de septiembre, luego pasó por la puerta del vivero “Las Acacias” y luego volvió a la avenida.

“Estamos cansados de no poder vivir en paz”, “la Policía no hace nada”, fueron algunos de los reclamos que se escucharon entre los asistentes. En un momento se produjeron forcejeos y algunos incidentes porque un grupo de personas intentó participar con una bandera que tenía una insignia política y no se lo permitieron.

Greta, la hija de Oscar Gramuglia, dueño del vivero, visiblemente emocionada agradeció el apoyo de la gente y dijo que no bajará los brazos hasta que los delincuentes sean condenados y terminen presos.

Por el hecho fue detenido Jonathan Godoy, alias "Jhonny", de 27 años quien tenía un pedido de captura, acusado de haber cometido una entradera el 18 de septiembre.