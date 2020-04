Piden que las autoridades nacionales reabran las fronteras y los dejen regresar. "La situación es compleja a nivel mundial y es entendible, pero queremos saber qué posibilidades hay de regresar", dijo una de las damnificadas.

Miles de argentinos aún se encuentran varados en distintas partes del mundo, producto de la suspensión de los vuelos de repatriación y el cierre de fronteras en Argentina debido al Coronavirus. Oportunidades de trabajo o simplemente vacaciones fueron los motivos por los que decidieron emprender el viaje, antes de la propagación del virus, por lo que piden unánimemente a las autoridades nacionales que los dejen volver a sus hogares.

La lomense Lucía Roque (18) se encuentra en Australia y actualmente busca volver a su país de origen. “Llegué el 25 de febrero con la visa de turista para visitar a mi hermana, que vive acá desde 2017. Para el 25 de marzo tenía que volver, pero me lo cancelaron y me lo reprogramaron tres veces, la última para el 2 de mayo. Latam no deja subir a argentinos en sus vuelos, por lo que me quedaré otro mes más en lo de mi hermana, a la espera de que Argentina nos reciba”, contó.

Desde Japón, Carolina Greco, vecina de Quilmes, contó cómo es su situación en el país asiático, en compañía de su pareja: “El 20 de enero llegamos, cuando todavía no había conciencia de lo que era realmente el Coronavirus. Debíamos volver el 10 de abril y quisimos adelantar el viaje para el 26 de marzo, pero lo cancelaron y no nos aseguraron cuándo va a haber vuelos. Por suerte tengo dónde vivir hasta fines de abril”.

Y finalizó: “Todos los que estamos en la misma situación nos mantenemos en contacto permanente. Según la Cancillería, somos cerca de 300 argentinos varados en Japón. La situación es compleja a nivel mundial y es entendible, pero queremos saber qué posibilidades hay de volver y el miedo más grande es que no lleguen a repatriarnos, porque sí o sí debemos hacer una escala en el viaje”.

Oriunda de Berazategui, Natalia Giudice (29) es otra argentina varada que quiere regresar. Llegó a Brisbane (Australia) en septiembre y tenía pasaje de vuelta para regresar en julio, pero dada la pandemia decidió adelantar el viaje para el 22 de marzo. No tuvo suerte: le cancelaron el vuelo y no se lo reprogramaron.

“Vine a Australia con una visa de trabajo de un año y hace ocho meses que estoy acá, pero me quedé sin empleo. La situación es más compleja de lo que se conoce en los medios, recién la semana pasada se decretó una cuarentena obligatoria, pero de todas maneras hay lugares abiertos y no es tan estricta”, explicó la licenciada en Comercio Internacional, quien vive con los pocos ahorros que logró juntar en su estadía en el país oceánico.

“Hay muchas personas de Latam a quienes también les cancelaron los vuelos. Somos aproximadamente 350 argentinos varados y podríamos volver todos en un mismo viaje, pero ni el Consulado ni la Embajada Argentina nos dan una respuesta ya que desde Argentina no están autorizando los vuelos de repatriación”, aseguró Giudice, quien agregó que entre todos realizan difusión en las redes sociales para que se conozca su situación.