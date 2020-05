El entrenador, vía Instagram, va variando las estrategias de sus charlas virtuales y cada vez suma más interesados. Para la próxima, ya avisó que habrá una sorpresa.

A través de las clases instructivas que emite por el Instagram Live @coachvecchiocamps, el entrenador Guillermo Vecchio observa el crecimiento de alumnos "virtuales" que se suman a su proyecto y se interesan en el trabajo. Se conectan durante una hora a la pantalla para aprender, instruirse y perfeccionar sus movimientos físicos y con pelota.

Cada semana, va cambiando la metodología. Se repasan los aspectos básicos del deportes de clases anteriores y se van sumando nuevas sesiones. "Gracias a Dios todo va mejorando. En esta edición agregamos elementos, se realizó un psiconeuro entrenamiento, en donde se trabaja más que nada con la psiquis del jugador, la reacción ante los estímulos visuales o auditivos", explicó el coach a La Unión. Este sistema se utiliza con el fin de mejorar el desarrollo integral del deportista. Esto definitivamente revolucionará la didáctica del aprendizaje en el ámbito de la iniciación deportiva y el entrenamiento.

A Vecchio ya no lo sorprende la cantidad de jóvenes, padres, y personalidades dedicadas al básquetbol que lo siguen en este proyecto. "En éste último hubo 1.200 participantes y durante los próximos seguiremos batiendo récords. He recibido felicitaciones de todos lados, y eso genera en uno satisfacción para continuar mejorando. Pensar que algunos cobran por hacer esto, pero bueno, yo me siento muy feliz haciéndolo gratis. Es parte de la humanidad poder colaborar", explicó el ex DT de la Selección Argentina.

"Noto que son muchos los que están desde la primera práctica. Siguen en pie y eso me gusta. Ahora se sumaron muchos de la Liga de Venezuela, la gente de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y España", amplió.

Y agregó: "Es increíble cómo se enganchan, no pensé que esto de las clases virtuales iba a tener tanta repercusión. Fueron 49 minutos de entrenamiento, casi la hora completa. El resto fue la presentación y la charla de despedida invitándolos a un nuevo fin de semana".

Además, Vecchio les entrega a cada uno de sus habituales alumnos un programa de entrenamiento semanal. Y avisó que para el contacto venidero "harán sorpresas, como poder interactuar con chicos de los Campus que he realizado. Estoy pensando todos los días en innovar, agregando cosas que en el día de mañana les van a hacer muy útiles".

Por último, se refirió al prolongamiento de la cuarentena: "Es duro, todos los profes no tenemos ingresos, eso por un lado. Pero comprendo que hay que hacerlo porque no hay otra solución. En toda guerra están los que van al frente y otros a la retaguardia. La sociedad al frente, porque es la salud de nuestros padres, de la familia y la gente mayor".