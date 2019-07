Tiene 15 años y se puso al frente de las clases de taekwondo en la Sociedad de Fomento Oro Oeste luego del fallecimiento de su padre. Es multicampeón y representará junto a seis de sus alumnos al país en el próximo Centro y Sudamericano.

Unas semanas atrás, la historia de Valentín Pablo Duhart Riggio tuvo el reconocimiento del Municipio con la entrega del premio “Orgullo de Ser de Lomas”. Su recorrido en el taekwondo lo ubica como un deportista con un gran futuro pero, por sobre todo, con un compromiso social enorme para sus cortos 15 años.

Su historia en el deporte comenzó a los 10 años y desde el inicio mostró buenas habilidades para la disciplina. “Arranque por intermedio de un compañero de primaria. Mis padres fueron fundamentales en todo, mis pilares, acompañándome en los entrenamientos, en los seminarios, en los campeonatos”, expresó Valentín.

Los logros fueron haciéndose realidad de a poco. De la mano de su profesor y formador Gabriel Canjayi, participó en dos nacionales en Cosquín y el año pasado fue subcampeón nacional en Formas y tercer puesto en Lucha. También participó del campeonato provincial en Olavaria 2018, en el campeonato de Quequén, dos años seguidos en Necochea siendo campeón en Formas y subcampeón en Lucha, y este año fue juez y árbitro, además de competir en Formas y lograr un subcampeonato. A esto se le agregan innumerable cantidad de torneos por equipo y presentaciones individuales. Una carrera notable.

En medio de este camino, en junio del año pasado falleció el padre de Valentín, quien era el encargado de la Sociedad de Fomento Oro Oeste de Turdera. Un mes después y con el dolor de la pérdida presente, este joven de 15 años decidió salir adelante con una propuesta del corazón. “No queríamos que se cierre la Sociedad y pensamos con mi mamá que para eso podía empezar a dar clases de taekwondo. Tuvimos una buena recepción y hoy les brindo clases a casi 20 alumnos de 4 a 14 años”, contó con orgullo Valentín.

Su esfuerzo por seguir adelante y compartir sus conocimientos con más chicos tuvo una recompensa inmediata desde el interés de los alumnos pero también desde su desempeño. “Mis alumnos con menos de un año compitieron en dos campeonatos en Adrogué, en un certamen para el que vinieron chicos de todas las provincias. Un equipo salio campeón en Formas y otro fue subcampeón. Además, en un torneo realizado en Monte Grande tuvimos una campeona en Formas y tres subcampeones en Lucha”, detalló.

Pero no termina ahí. En septiembre, seis de sus alumnos y él mismo van a participar en el 7° Campeonato Centro y Sudamericano de Taekwondo que tendrá lugar en Buenos Aires. “Representar a Argentina y a Lomas en un torneo Sudamericano es un orgullo enorme. Vienen deportistas de todos lados y vamos a dar lo mejor y demostrar el nivel que tenemos acá”, señaló.

Como si todo lo que brinda no fuera suficiente, Valentín también utiliza sus conocimientos y el espacio al que tanto amor le dio su padre para motivar a los más necesitados. Desde este mes les brinda clases a los chicos que asisten al Hogar Guadalupe de Turdera. “Mi pilar es mi mama y me apoya constantemente. Hay muchas actividades hoy en la Sociedad y eso es un orgullo ya que hace fácil 30 años que no había más que bochas y de a poco estamos creciendo”, cerró.