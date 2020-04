El joven delantero del Taladro contó anécdotas que vivió en su equipo, y en la Selección Argentina con un compañero en particular. En su momento, fue codiciado por varios clubes, pero en un futuro le gustaría jugar en un grande de la Superliga.

Los jugadores ya no saben qué hacer. Correr detrás de la pelota es una tarea más que difícil por estos días. La cuarentena prolongada por la pandemia del Covid-19 los tiene encerrados entre cuatro paredes. Lo mismo que para el resto de las personas.

Tareas de la casa, redes sociales, lectura, jugar con los hijos aquellos que son padres, etc. Un montón de cosas valorables que se pierden en el día a día del futbolista. El delantero de Banfield, Agustín Urzi, se prestó a una nota en el Instagram Live de TNT Sports y contó intimidades del plantel que dirige Julio Falcioni, como así también de la Selección Argentina Sub-23 que fue medalla de oro y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Ahora en cuarentena nos manejamos por Zoom, hacemos ejercicios. La venimos llevando bien, algunos no se llevan con la tecnología como Jesús (Dátolo), pero todo bien. A veces aparece Falcioni y los carga a los arqueros, les dicen que no tienen manos, ja", sostuvo el juvenil nacido en Lomas de Zamora.

Y en la misma línea, agregó: "Es un tipo que hace muchas bromas (por el entrenador), no sabés cuándo te está jodiendo y cuándo no. Una vez me vio a mí con unos claritos y me dijo adelante de todos: 'Así conmigo no jugás...'. Después cuando terminó la práctica y no quedaba nadie me dijo que no, que me quede tranquilo. Una gran relación tengo con él".

Por su parte, contó cómo es tener a Daniel Osvaldo de compañero y reveló que le hicieron una broma con la canción de su expareja Jimena Barón: "Lo conocí en un amistoso, parecía serio. Después lo conocés y es re copado, re buena onda. Eso sí, en las concentraciones es puro rock, ja. Yo quiero que me pongan una cumbia. Cuando llegó yo estaba con la Selección y cuando volví ya le habían hecho una joda, le habían puesto La Cobra en el vestuario. Llegué tarde, se la quería hacer, pero ya lo habían hecho mis compañeros".

Del Sub-23 contó una intimidad de Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo de Almagro, admitiendo que no le gusta compartir habitación con él. "Es un crack el Tanque, pero es adicto a los caramelos. No sabés lo que es, tenía como 100 caramelos y chupetines. Todo el día comiendo eso, hacía un ruido terrible, ja. Yo trataba de dormirme, pero era difícil, encima tiene una respiración rara, ja".

Por otra parte, destacó el gran nivel de River: "Tiene un muy buen equipo y un muy buen entrenador (por Marcelo Gallardo); en algún futuro me gustaría jugar ahí".

Urzi, de 19 años, reveló que varios equipos se comunicaron con su representante y los dirigentes de Banfield para contratarlo. "Boca, Racing, River, Roma de Italia, Benfica de Portugal y Atlético Madrid de España también y no me acuerdo más. La Fiorentina puede ser, la mayoría eran de Italia. Todos se comunicaron con mi representante y el club".

Además admitió que su referente adentro de las canchas es Ricardo Centurión y que le gustaría tenerlo en Banfield: "Y me traería a Ricky... Es un referente para mí, como Neymar y (Lionel) Messi.

En otras cosas, dijo que le gusta cocinar "milanesas con huevos fritos", que juega al "free fire, que es como el fortnite, pero mejor" con sus compañeros Jorge Rodríguez, Juan Álvarez y Alexis Maldonado. Y contó que juega en Banfield "porque la cancha le quedaba cerca de la casa y que en dos o tres oportunidades fui alcanzapelotas".