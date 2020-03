El Municipio ofrece el servicio gratuito de consultoría. Hernán Oronas es uno de los lomenses que consiguió trabajo a través del programa y hoy se desempeña en el Parque Industrial de Burzaco.

En un contexto de crisis como el que sufre el país los últimos años, conseguir un empleo no resulta tarea sencilla y a veces el proceso puede ser traumático. Ante esto, el Municipio de Lomas conecta a vecinos que buscan un trabajo con empresas que necesitan contratar para contener la alta demanda y así abrirles nuevas oportunidades a los vecinos.

Con esta iniciativa, que es desarrollada por el Instituto de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior (Imptce), el Estado se convierte en un nexo. Y gracias a eso, cientos de vecinos ya consiguieron trabajo y pudieron cambiar su realidad.

“Nosotros visitamos a las empresas, a las pymes y a los comercios que hay en el Distrito y a partir de eso buscamos generar fuentes laborales para los vecinos, comentándoles el servicio que les brinda el Municipio para contratar personal, que es gratuito y que a su vez les puede resultar muy beneficioso para ellos”, comentó Fernando Giordano, vicepresidente del Imptce.

La tarea, en este sentido, es la de brindar el servicio de consultoría, que no tiene ningún costo, y encargarse de la primera selección de los aspirantes de acuerdo al perfil que necesita la empresa. Después de eso, y tras elegir a los candidatos más compatibles, genera el vínculo entre ambas partes y es la empresa la que termina seleccionando al que más se asemeja a sus pretensiones.

PARA TODOS. Las propuestas laborales que se generan son amplías y abarcan diferentes ramas, como pueden ser puestos de operarios, de maestranza, administrativos o de seguridad, entre otros. También para estudiantes de ciertas carreras terciarias, licenciados y estudiantes universitarios.

Actualmente hay dos ofertas publicadas en las redes sociales del Municipio: de chofer de reparto para una empresa química y de analista administrativo para una importante empresa de sanitización.

Las empresas, pymes y fábricas que se contactan con la Dirección de Empleos para ofrecer puestos son un montón y muy variadas, y entre los casos más exitosos se destaca lo que sucedió con la franquicia del local Mostaza de Las Lomitas, ya que todos los jóvenes que están trabajando pasaron por las oficinas del Municipio, y también con el nuevo local de Burger King, en Banfield.

CASO EXITOSO. Hernán Oronas, un joven estudiante de la carrera de contador público de la Universidad de Lomas de Zamora, es uno de los tantos ejemplos que encontraron su oportunidad a través de esta iniciativa del Municipio. Y gracias a eso, luego de mandar un mail y superar las entrevistas, consiguió su primer trabajo.

“La verdad es que esta posibilidad me sirve un montón y me aporta mucho conocimiento. Además me queda cómodo con la facultad y me permite seguir con mis estudios”, comentó el joven, que superó los tres meses de prueba en Plaquimet, una fábrica química de resinas ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, y hace poco quedó efectivo.

“Estuve un tiempo buscando trabajo y comprobé que es muy difícil conseguirlo. Por eso, cuando hay un intermediado, en este caso el Municipio, la situación cambia y es más sencillo. A mí me sirvió mucho y creo que es mejor”, agregó Oronas, de 20 años, que se encuentra en tercer año de su carrera universitaria.

MÁS INFO. Los vecinos de Lomas que buscan trabajo puede mandar su CV al mail empleo.ldz@gmail.com. Las propuestas aparecen en las redes sociales del Municipio.