Se trata de "I’ll Be Back In The Dark”, basada en el libro Michelle McNamara y con los testimonios de sobrevivientes del criminal que asoló California en los ’70 y ’80.

"I’ll Be Back In The Dark”, una serie basada en el best seller de la escritora Michelle McNamara con el testimonio de los sobrevivientes del asesino de Golden State, responsable por 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales y 12 asesinatos, se verá el domingo 28 de junio en HBO y HBO GO.

En seis capítulos, la serie narra el camino de un asesino misterioso y la feroz determinación de una mujer para llevar el caso a la luz, documentando una era en la cual los crímenes sexuales, a menudo, eran desestimados o encubiertos por temor.

Michelle McNamara vivió una vida tranquila como escritora, madre y esposa, y prefirió quedarse en la periferia del mundo de Hollywood de su marido, el comediante Patton Oswalt.

Pero todas las noches, mientras su familia dormía, se entregaba a su obsesión con los casos sin resolver, comenzando su investigación sobre el hombre que aterrorizó a California en los '70 y ´80.

“I’ll Be Back In The Dark” cuenta la historia de detectives contada en las propias palabras de McNamara a través de grabaciones originales exclusivas y extractos de su libro leídos por la actriz Amy Ryan.

La serie se basa en imágenes de archivo y archivos policiales, así como en entrevistas exclusivas con detectives, sobrevivientes y familiares del asesino, para tejer una imagen de la compleja investigación.