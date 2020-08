Oriundo de Misiones, contó su llegada a Buenos Aires y a Lomas, ciudad a la que le tomó un gran cariño y en donde comenzó a trabajar en la radio, su primer amor. También dio detalles sobre su característico programa de trasnoche, con anécdotas que le marcaron la vida.

Se cumple un siglo de la radiofonía en Argentina, uno de los países que fue pionero en la radiodifusión de habla hispana y el tercero en el mundo en lograr transmisiones regulares. Un 27 de agosto, pero de 1920, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, fueron los encargados de llevar adelante la primera transmisión masiva, desde el techo del Teatro Coliseo, por lo que fueron nombrados como “Los locos de la azotea”.

En estos primeros 100 años de historia, el locutor Farid Gamón, quien es poseedor de una de las voces más características de Lomas, contó sus comienzos, su llegada a zona Sur y lo que significa la radiofonía en su vida: “Fue mi primer amor, el micrófono es lo máximo”.

“La pasión por el micrófono surgió prácticamente en la primaria, cuando había que recitar algunas estrofas en algún acto y yo me ofrecía como voluntario”, contó quien pasó su infancia y adolescencia en Misiones.

Farid reconoce que tuvo dos grandes inspiraciones en su carrera. Cuando todavía estaba en Misiones, escuchó a Nucha Amengual y, ya en Buenos Aires, conoció a Ernesto Frith, particularmente recordado por los documentales “La aventura del hombre”. Ambas voces lo convencieron para que se incline por el mundo de la radio. “Todos tenemos un padrino en la locución. El mío, sin dudas, fue el peruano Hugo Guerrero Marthineitz, uno de los íconos de la radiofonía argentina y con quien tuve la suerte de trabajar”, añadió.

Su desembarco a Lomas fue hace más de 25 años y gracias a una mujer, a quien iba a visitar a menudo a Villa Albertina. “Me enteré que había una radio que se llamaba ‘La lomense’ (93.3). Ahí arranqué laboralmente en zona Sur, es una radio que fue mi primer amor y prácticamente me hizo tocar el cielo con las manos. Desde ese momento me convertí en un lomense más”, contó Gamón sobre sus inicios en la localidad.

Farid es una eminencia en las radios FM, al ser una de las primeras camadas de locutores egresados en Lomas. En la localidad, Gamón hizo por 12 años programas de trasnoche, franja horaria con el que él mismo siente que lo identifican. Su programa “Para solos y solas”, tanto en Radio Libertador 91.1 (Lomas) como en 105.1 (Adrogué), estaba apuntado a un público noctámbulo y fue un gran formador de parejas. Farid se animó a contar una grata anécdota que le dio la profesión: “Uno de esos matrimonios me nombró como padrino de una de sus hijas”.

Pero en su paso por los programas de trasnoche también ha tenido situaciones desconcertantes. “En 2002 o 2003, en Radio Libertador, una persona me dijo por teléfono público que se iba a tirar abajo del tren porque su pareja le había sido infiel. Eran las 3.30 y el tren pasaba a las 4 por la estación de Lomas”, relató sobre la angustiante noticia y luego añadió: “Por suerte no se concretó porque las personas de seguridad de distintas garitas, que escuchaban el programa, fueron hasta el lugar y le salvaron la vida. O en plural, les salvamos la vida”. Para Farid, esa será otra de las anécdotas que no se olvidará jamás, sobre todo por la tensión de mantener la conversación en línea y porque la historia no haya tenido un final trágico.

Al ser consultado sobre el particular timbre de voz que mantiene a sus 57 años, Gamón indicó que es natural y que cree que fue fundamental para su carrera “no haber tenido ningún vicio a lo largo de mi vida”. Para finalizar, dijo: “Cien años y por más, lo mejor está por venir”.