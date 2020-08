Temperley está a días de volver a los entrenamientos, pero lo hará con muchas caras nuevas, ya que a lo largo del receso sumó 10 refuerzos para paliar las bajas que tuvo.

Tras un mercado de pases activo, con una decena contrataciones y varias bajas importantes, el plantel de Temperley cuenta las horas para volver a entrenar en un campo de juego, pactado para la semana que viene, y así empezar a trabajar con la mira puesta en lo que será la definición de la temporada de la Primera Nacional.

El Gasolero, como muchos otros equipos de la divisional, sufrió la salida de muchos futbolistas que conformaban el plantel y por eso el primer equipo que el entrenador Walter Perazzo ponga en cancha será muy diferente al que usó en el último partido ante Estudiantes de Buenos Aires.

Por empezar, seis de los habituales titulares ya no forman parte del equipo, debido a que no renovaron sus contratos y decidieron seguir sus carreras por otras latitudes. Y a eso se le suma la salida de varios de los suplentes, entre los que se puede nombrar a Alexis Vega y Brayan Perea, el último en comunicar que no continuará en el club.

Los titulares que dejaron el plantel son Gonzalo Asis, Fernando Alarcón, Sebastián Prieto, Mauro Cerutti, Emanuel Ibáñez, Mauro González y el goleador Nicolás Messiniti. Por eso, a medida que se fueron confirmando estas salidas, la dirigencia y el entrenador tuvieron que salir a buscar reemplazantes en el mercado pases y por eso, a días de volver a los entrenamientos, el club suma 10 contrataciones en los últimos dos meses.

En este contexto, con tantas caras nuevas y sin mucho tiempo para amalgamar las piezas, el rol de Federico Crivelli, Nicolás Demartini, Federico Fattori, Lucas Baldunciel y Leo Di Lorenzo será muy importante para la nueva etapa. Y con ellos como la base del plantel, se armará el nuevo equipo titular, que inevitablemente tendrá muchas caras nuevas.

Los mayores cambios se notarán en la zona defensiva, ya que la línea de cuatro que suele armar el experimentado entrenador tendrá tres caras nuevas: Gonzalo Vivas, Joaquín Fleitas y Luciano Balbi, con Demartini como único sobreviviente de la defensa titular.

En el medio, Fattori -uno de los capitanes- seguirá teniendo un rol central en el mediocampo y seguramente, en esta nueva etapa, será acompañado por los refuerzos Franco Leys, Joaquín Marchioni (o Elías Contreras) y Ariel Cólzera para completar la línea de volantes. Y en la delantera, con la llegada de Marcos Figueroa y Federico Vietto, también podrá habrá cambios, ya que Baldunciel se podría retrasar unos metros y ocupar la zona de los mediocampistas.

Así, con un panorama diferente al que había en marzo cuando paró todo, Perazzo tendrá mucho trabajo en lo que será esta mini pretemporada para unir estas piezas nuevas y conseguir armar un equipo que no sienta las bajas del mercado de pases y con eso buscar el ascenso a la Primera Nacional.