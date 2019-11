El Tricolor perdió por 1-0 ante Chacarita y complicó su presente en la actual temporada de la Primera Nacional. Sigue sin ganar en su estadio. Luciano Nieto falló un tiro penal.

Brown sigue sin poder ganar en su estadio en lo que va de la temporada y este sábado sufrió un nuevo golpe, otro cachetazo para su realidad, al perder por 1-0 ante Chacarita en uno de los encuentros de la fecha 11 de la Primera Nacional.

Lucas Cano, de penal, anotó el único gol del partido a los 19 minutos del segundo tiempo. El local también dispuso de un penal atajado por Emanuel Trípodi en el primer tiempo. Los dirigidos por Pablo Vico, con esta derrota, acumula dos en fila y se encuentra en el fondo de las posiciones de la Zona B.

No pega una Brown. Es la realidad. El bajón anímico se trasladó al futbolístico. El equipo no responde, tiene intenciones de jugar, pero choca contra su propia impotencia. No saca provecho de sus pocos momentos en los partidos y al mínimo descuido lo paga caro.

El técnico, salvo algún retoque defensivo, probó de todo de mitad de cancha hacia adelante. Y no hay respuestas. Y las lesiones complican: Ignacio Bogino se recupera de una fractura de maxilar, Felipe Cadenazzi fue operado de meniscos, Tomás Molina entró en el segundo tiempo porque en la semana estuvo descompuesto y Matías Linas se retiró (aparentemente) con un esguince de rodilla. ¿Más? Dentro de la malo que fue todo, Luciano Nieto ejecutó el penal (falta de Sánchez a Contreras) que Trípodi le atajó.

Los niveles bajos de algunos futbolistas también son evidentes. Solo Elías Contreras y el retornado Santiago Echeverría estuvieron a la altura. Chacarita no es más que Brown, pero aprovechó el penal que convirtió Lucas Cano por falta de Silva a Cacheiro.

Después del gol a los 19 minutos, el Tricolor jugó más nervioso que de costumbre. Metió uno y mil centros, pero Trípodi fue imbatible. El Funebrero tuvo dos contras letales en las que no pudo cerrar el partido vía Alderete y Cacheiro, demostrando que también su pobreza. Las últimas de Brown fueron un remate de Contreras y un cabezazo de Stegman, donde en ambas respondió con creces el "1" de la visita, responsable del triunfo.

Apenas nueve puntos -los mismos que All Boys- y a uno del puesto de descenso que ocupa Almagro (un partido pendiente). Hace varias temporadas que Brown no vive un presente tan desalentador como este. Queda mucho por delante, pero deberá cambiar cuanto antes.