Se trata de la nena de 10 años que fue atropellada en 2011 en la avenida Hipólito Yrigoyen cuando iba a la escuela. El próximo 7 de abril su familia redoblará el pedido para que detengan al hombre que fue condenado por el asesinato y está prófugo desde hace años.

A casi ocho años del crimen de Carla Calabria, la nena atropellada por un camión en Avellaneda cuando se dirigía rumbo a la escuela, sus familiares y allegados realizarán un acto para recordarla y exigir justicia en la plaza ubicada en el cruce de De la Serna y Mariano Acosta que a partir del próximo mes llevará su nombre.

La cita será el próximo 7 de abril, a días de un nuevo aniversario de su muerte. Su abuelo, José Almeyda, comentó que la iniciativa surgió a partir de una ordenanza que se votó en el Concejo Deliberante con el apoyo de los legisladores y las autoridades locales. Se trata de la plaza ubicada frente a su casa, adonde él siempre la llevaba a jugar.

“Será algo muy emotivo porque yo a mi angelito no lo tengo más. Quiero que esto sirva no sólo para mantener su recuerdo, sino para que esto no suceda nunca más, para que nadie pase por lo que yo tuve que pasar. A mí me arrancaron todo”, sentenció.

La plaza no sólo llevará el nombre de la nena y una placa conmemorativa, sino que se renovará por completo el espacio, con nuevos juegos, bancos y mobiliario. “Yo ya no la voy a usar la plaza, porque yo ya no la tengo más a mi nieta, pero esto va a ser algo para los vecinos para que vayan con sus hijos y la disfruten”, comentó.

La ceremonia será para la familia una forma de renovar el pedido para que la Justicia encuentre y capture al asesino de Carla, el camionero Luis Alberto Velásquez Ayala, que desde 2013 se encuentra prófugo luego de que el Juzgado en lo Correccional Nº1 de Lomas de Zamora lo condenara con una pena de tres años de prisión efectiva.

“No sabemos dónde está, nadie sabe nada, pero como casos como el mío debe haber miles. Yo quiero que esto no suceda más y Carla me tira y me dice que no afloje y me da fuerzas para seguir”, relata con un profundo pesar su abuelo.

El hombre invitó a toda la comunidad a acercarse y a ser parte del reclamo en el acto que se realizará la próxima semana en horario a confirmar.

“Todavía no sabemos cuándo va a ser porque la idea es que venga el intendente (Jorge Ferraresi) y las autoridades locales y tenemos que acomodarnos a su agenda”, precisó.

Para más información, los vecinos pueden ingresar a la página de Facebook “Todos por Carla”.