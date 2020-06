La volante de Las Conejas no se bajonea ante la pandemia y resalta el compromiso del equipo para hacerse fuerte ante la adversidad. "Cada vez es más difícil mantener y sostener la motivación", afirma, pero entiende que todo esto va a pasar pronto.

Lomas tenía mucha motivación para la nueva temporada del Metropolitano de Hóckey Femenino. Con el título de campeón vigente, Las Conejas querían ir por más, convencidas y empujadas por ese envión que las volvió a colocar en las primeras planas del deporte.

Sin embargo, el Covid-19 pudo más y todo pasó a segundo plano. A medida que finaliza la cuarentena las chicas se van haciendo ilusiones, pero la prolongación de la misma invita a tener paciencia, ser razonables y pensar que en estos casos la salud es lo principal.

"Cada vez es más difícil mantener y sostener la motivación. Es complicado, más sabiendo que en mi caso trabajo todo el día. Volver a la noche, entrenarte sola en tu casa, en un espacio chico, la verdad es que cada vez se hace más complicado. Pero sabemos que jugamos un deporte en equipo y si no entreno además de estar perjudicándome estoy perjudicando al resto y eso todo el plantel lo tiene muy en claro. Estamos dejando todo, esta situación demuestra el amor por el club, el compromiso y el esfuerzo que hacemos diariamente por ser un deporte amateur. Así que metiéndole como se puede", explicó Martina Triñanes, mediocampista de Lomas Athletic, en diálogo con La Unión.

La jugadora de Las Conejas advirtió que tanta inactividad producirá una merma física en la mayoría de los equipos cuando todo vuelva a la normalidad. "Pensar que este parate no lo vamos a sentir ni nos va a perjudicar es muy difícil. Estábamos a un ritmo de entrenamiento dinámica e intensidad muy alto. Cada una ahora haciendo lo posible desde su casa. Es muy difícil no pensar que no nos va pegar de manera grupal", manifestó.

Los entrenamientos virtuales se han convertido en un boom y en Lomas no es la excepción: "Estamos trabajando los jueves vía Zoom todos juntos. A veces físico y en otras charlas técnicas, información, videos y presentaciones que nos hacen los entrenadores. Están buenas, son dinámicas y nos hacen participar. Los otros días nos mandan rutinas de entrenamientos físicos, días en los que corremos, que es como de coordinación y fuerza que una lo amolda dentro del espacio que tiene en su casa. Después mandamos la perfección de ese trabajo, si es físico de frecuencias cardíacas por bloques de trabajos. A través de un grupo los preparadores físicos saben como venimos de cansancio y esfuerzo".

¿Cómo se imagina Martina la vuelta? Como si hubieran sido unas vacaciones de verano muy largas y que vamos a tener una pretemporada a full porque en algún momento hay que volver a arrancar. No imagino una vuelta rápida porque también es un peligro. Los entrenadores más allá de que confían en nosotras no saben del nivel de exigencia que estamos teniendo y cómo lo estamos haciendo. Con una intensidad alta podemos llegar a lastimarnos. Hay que volver al ruedo de a poco, que es lo que más queremos".

En los últimos días, la Confederación Argentina de Hóckey emitió un comunicado oficial donde decretó la suspensión de todos los Campeonatos Argentinos hasta el próximo año, lo que no cayó nada bien en algunas provincias. Al respecto, Triñanes dijo: "Creo que no hay otra solución viendo como nos estamos manejando a nivel país en todos los aspectos. Estamos en una situación única, histórica e impredecible también. El deporte es algo que se puede dejar a un lado por un tiempo, pero habrá que ver de que manera se va a solucionar todo esto, teniendo en cuenta que aspectos muchos más importantes hoy en el país a los que hay que prestarles más atención. Pero es un bajón, nunca estuve tanto tiempo en mi vida sin jugar al hóckey, pero esto es extremadamente especial".