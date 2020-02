Conocidos de “toda la vida” y de la misma zona de Lomas de Zamora, No Me Importa, Camino Negro y The Ladiyeitors, tres formaciones de punk rock, se presentan este sábado en Cultura del Sur.

“Siempre que presentamos un disco o por un cumpleaños de la banda, tocamos en Cultura del Sur. Ya tocamos varias veces ahí y ahora vamos a hacerlo con otras bandas”, le comenta a La Unión Marcelo Burela, bajista de No Me Importa.

La banda tiene tres discos editados (“Cualquier cosa”, “Noches cómplices” y “Barbarie) y un cuarto en camino. “Vamos a tocar los temas de los tres discos que editamos y algunos del nuevo disco, que va a salir a fines de marzo”, adelanta.

Esta formación se enrola dentro del punk rock, agregando elementos del ska, del reggae, el rock clásico e incluso del hip hop, entre otras influencias.

“Tenemos nuestro estilo propio, algunos nos dicen que tenemos algo de La Polla Records o de Héroes del Silencio. Lo que hacemos no está definido, no es parecido a otra banda, pero nosotros sabemos lo que hacemos, además metemos un saxo, que no es muy común en el punk y nos gusta cómo queda. Le damos una vuelta de tuerca al punk”, acota el músico.

En esta banda, cada uno de los integrantes trae sus temas en formato de “maqueta” y luego las canciones van tomando su forma definitiva con el aporte colectivo, “sacándole el jugo” a lo que sumar cada uno.

La formación se completa con Claudio Tornese en voz y guitarra, Emiliano Incarbone en guitarra, Marcos Tornese en batería y Agustín Álvarez en saxo alto.

Del mismo barrio. No Me Importa ya lleva 13 años en los escenarios y crecieron en Barrio Laprida, donde siempre hubo bandas de rock.

“Somos todos conocidos, de toda la vida. Antes de nosotros, ya había bandas en el barrio, siempre hubo muchas bandas”, recuerda Marcelo.

Camino Negro, una banda con cinco años de vida que también parte del punk rock, y The Ladiyeitors, que hacen covers del género, también serán de la partida.