Oscar Scarpitto ingresó al cuartel cuando tenía 27 años y no se fue más. Hoy es Subcomandante y jefe del Destacamento de San José. “Yo amo lo que hago”, contó.

Treinta años de servicio desinteresado a la comunidad. Oscar Scarpitto ingresó a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora cuando tenía 27 años y no se fue más. Una actividad que ya forma parte de su vida y la cual comparte con sus dos hijos, quienes son integrantes del cuerpo activo.

Hace tres décadas que forma parte de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, donde se desempeña como Subcomandante, y en el Destacamento N°2 de San José, siendo el jefe hace 19 años. “Es una vida. Estaba de novio con la que hoy es mi esposa cuando ingresé a los bomberos y mis dos hijos,Juan Cruz (24) y Mariano(27), ya son Cabo y Cabo 1° respectivamente”, detalló Oscar sobre la importancia de contar con el apoyo familiar.

“Si me faltan los bomberos siento que algo no está completo en mi vida. Encima tengo mi casa a 100 metros del cuartel, entonces cuando me hago un tiempo libre voy para allá”, aseguró Oscar, en contacto permanente con la actividad que tanto le gusta ejercer sin recibir nada a cambio, para luego agregar: “Tengo una responsabilidad importante porque estoy a cargo de un cuartel y soy el número 4 en el cuerpo. Estoy involucrado y ayudo en todo lo que puedo. La mayor parte del día es estar abocado a los bomberos”.

Oscar además es peluquero de hombres en un comercio en el barrio San José, profesión a la que se dedica con el mismo esmero, entusiasmo y vocación que la que les brinda a los bomberos.

INICIOS. Tras cursos de capacitación y un examen de ingreso, Oscar fue nombrado como bombero. “Siempre me interesó y eso estuvo ayudado por la vocación de servicio. Un día me decidí, me acerqué al cuartel para preguntar cómo ingresar, me gustó y así empezó todo”, recordó emocionado. El hombre de 57 años, que con el paso del tiempo fue ascendiendo a los diversos cargos hasta llegar a ocupar el que ejerce en la actualidad, agregó: “Sigo formando parte del cuartel a pesar de que transcurrieron 30 años”.

Al ser consultado sobre la relación con sus compañeros, Scarpitto explicó que dicho vínculo se construye a base de respeto y amabilidad, para que sea fluido. Sobre el accionar para con los vecinos, el Subcomandante fue directo: “Es una satisfacción, pero no personal, sino por el grupo y la institución a la que representamos. Yo amo lo que hago, aunque haya momentos que no sean tan agradables”.

“Quiero destacar al personal y a todos los que forman parte de los Bomberos Voluntarios de Lomas, que hacen posible que el trabajo se lleve a cabo. También a los 25 hombres del Destacamento de San José por el apoyo, las ganas, y la gran capacitación e instrucción que reciben para poder salir a la calle a realizar la labor con la mayor eficiencia y que sepan lo que tienen que hacer”, recalcó.

Cabe mencionar que los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, formado por 135 hombres y mujeres, son el sexto cuerpo creado en Argentina y el próximo 30 de enero cumplirá 110 años. Con respecto a San José (40 años de antigüedad), se está construyendo actualmente un nuevo destacamento para una mejor comodidad de los integrantes. “Con la importante ayuda y gestión del Intendente Martín Insaurralde, este lugar contará con un espacio exclusivo para las bomberos mujeres y será mucho más amplio y moderno que el actual”.