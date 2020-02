El DT de Lanús se fue muy molesto con el juez y dijo que estuvo “muy preocupado” de que le cobren otro penal en contra. “Se ve que no le quedó más tiempo”, acusó.

Con sufrimiento hasta el último minuto y soportando dos penales en contra, Lanús logró avanzar en la Copa Sudamericana. Luis Zubeldía, visiblemente ofuscado con el arbitraje, se descargó en la conferencia de prensa.

“Me preocupaba más la actuación del árbitro que la del rival. La verdad estuve muy preocupado de que me cobren otro penal. Los dos primeros fueron inexistentes y pensé: ¿Por qué no va a cobrar un tercero? Se ve que no le quedó más tiempo para darles otro”, remarcó el DT del Granate.

Respecto al papel de su equipo, Zubeldía afirmó: “Debemos disfrutar la clasificación, más allá de que nos tocó perder en la vuelta. A medida que vayamos adquiriendo rodaje evolucionaremos como equipo. Ganamos una serie muy disputada y pareja”.

En esta línea también destacó el esfuerzo que hizo el plantel a lo largo de la serie que terminó 3-2 a favor de Lanús. “El fútbol no solo se juega con los pies, sino con el aspecto mental. Nosotros reconocemos que hicimos una diferencia importante en la ida y entendíamos que el rival iba a jugar mejor acá. Sabemos que las Sudamericanas son así. El equipo supo sufrir. En los 180 minutos, Lanús fue claramente superior”, valoró.

El Grana irá al Bombo 2 para el sorteo del cuadro final, por lo que su rival saldrá de los 10 de la Libertadores o de los 6 mejores clasificados de la Sudamericana.

Y concluyó: “Sé lo que entrenamos, lo que trabajamos, me puse en la piel de mis jugadores. Universidad Católica compitió bien pero solo debía pasar uno, y quien pasó fue Lanús”.