El mismo periodista fue quien confirmó la noticia. Se suma a una larga lista de profesionales de los medios contagiados de Covid.

Toti Pasman, periodista de Radio La Red, confirmó que está infectado de Coronavirus, y dio detalles de su estado de salud.

Por suerte estoy bien, en casa, me dio positivo el resultado anoche, me avisaron de Swiss Medical. Tomamos la decisión de hisoparnos con mi mujer el lunes. Lo hicimos al final el martes. Julia había estado con su tía que dio positivo pero gracias a Dios ella dio negativo por lo que evidentemente me contagié en otro lado. Pero estoy bien, gracias por llamar", dijo en "Informados de todo".

Toti, famosos por entredichos con Diego Maradona, fue uno de los invitados "Almorzando con Mirtha Legrand" de este domingo.

"Cuando me senté con Juanita no tenía ningún síntoma. Hasta ayer a la mañana estaba 10 puntos. Recién después de almorzar me empecé a sentir casado. Llamé a la producción de Juanita y le pedí disculpas", agregó.

Tanto la conductora como los demás invitados se harán los correspondientes hisopados.

Gustavo López, también de La Red, se contagió hace unas semanas, en La 100 se produjeron varios contagios, sumándose a otros tantos en los medios de comunicación.