Un hombre de nacionalidad uruguaya mantuvo cautiva durante una hora y media a una mujer y terminó entregándose tras negociar con la Policía.

Héctor Sierra entró esta mañana a la escribanía Lamarca de Cañuelas como uno más. Pidió hablar con alguien para discutir lo de siempre, el problema de las escrituras de los terrenos de Marcos Paz, y lo recibió Julieta Matheu, hija del dueño de la compañía. A pesar de que el lugar queda a pasos de la comisaría, el hombre estaba dispuesto a conseguir lo suyo.

Entonces con una cuchilla de carnicero de 50 centímetros que tenía escondida entre sus ropas, tomó de rehén a la escribana Matheu de 46 años y le puso la hoja en el cuello. "De acá no me voy hasta que me den lo que me pertenece", decía a los gritos después de atrincherarse en la oficina trasera al lugar adonde había sido recibido.

“Decía que la escribana Lamarca le estaba reteniendo desde 1997 la escritura de un campo de su propiedad ubicado en Marcos Paz y pedía a los gritos hablar con el gobernador (Axel Kicillof), el presidente (Alberto Fernández) y los medios de comunicación”, aseguró un vocero oficial según informó el periódico local InfoCañuelas.

De inmediato, frente al edificio se conformó un "comité de crisis" integrados por jefes de la Policía, el Grupo Halcón, el GAD y personal de la Fiscalía N° 2 a cargo de Norma Pippo.

Durante 90 minutos Sierra retuvo a la hija del dueño de la escribanía con la cuchilla en el cuello. El secretario de la fiscalía Patricio Ober actuó como negociador y después de hablar con el hombre casi una hora, logró que depusiera su actitud y se entregara.

Las palabras que calmaron a Sierra fueron las promesas del secretario que le aseguró que le tomaría la denuncia por los delitos que deseaba reportar sobre el terreno. El atacante quedó detenido por "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma" en una celda a pocos pasos de allí, en la Comisaría N° 1.

La rehén fue atendida por el SAME local aunque no sufrió heridas. Según pudo saber La Unión se encuentra en estado de shock por el momento que tuvo que pasar.