Ya recuperado de una grave lesión, el marcador central de Lanús dejó atrás "momentos difíciles" y sueña con ser titular en el equipo que comanda Luis Zubeldía.

Luego de pasar momentos difíciles con las lesiones, el defensor de Lanús Nicolás Thaller ya se encuentra "recuperado" de esos golpes que le impidieron afianzarse en el once titular y remarcó que ahora está "con ganas de competir y pelear por un puesto", enfocado en lo que será la próxima temporada.

"Ya terminé la recuperación y me siento muy bien. Fue un muy proceso lento y difícil, con seis meses bravos en los que trabajé muy duro y en los que intenté no caerme, y ahora quiero competir, ganarme el puesto y ser titular", remarcó el defensor, que el año pasado sufrió una rotura de meniscos y nunca terminó de recuperarse plenamente.

"Ya tuve dos lesiones y se me pasan muchas cosas por cabeza, la primera fue los 17 años, y la verdad es que es algo muy duro, pero con el apoyo de mi familia y del club lo saqué adelante", señaló el juvenil, que hizo todo el proceso de Inferiores en Lanús y debutó en primera de la mano de Ezequiel Carboni.

A pesar de estos inconvenientes con las lesiones, algo que le impidió afianzarse en el plantel profesional, Thaller dio detalles de lo que le pasó después de la segunda lesión y remarcó que "nunca" se le pasó abandonar la carrera, ya que su objetivo "siempre" fue recuperarse bien y volver a jugar. Y ahora, ya recuperado de su grave lesión, lo puede lograr.

Y por eso, ilusionado con su puesta a punto, tiene dos caminos para seguir. "La verdad que a mí me encantaría quedarme en el club, pero si llegara a salir otra alternativa que por ahí me convenga y sirve para sumar minutos, que es lo que necesito, no lo descartaría", concluyó.