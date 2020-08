Horacio Rossi, representante de Alejandro Cabrera, se refirió a las negociaciones con Estudiantes de Río Cuarto, remarcando que las dificultades que les presenta el club cordobés para desprenderse de uno de los mejores jugadores del plantel.

Un refuerzo, otro al caer, y una negociación en camino. Banfield quiere acelerar la búsqueda para reforzar el plantel. Ya firmó Luciano Pons, está cerca de hacerlo Mauricio Cuero, y la posibilidad de sumar a Alejandro Cabrera es cierta, más allá de las trabas que pone Estudiantes de Río Cuarto para desprenderse de una de las joyas de su plantel.

El volante, que el próximo 30 de septiembre cumplirá 28 años, es del agrado del técnico Javier Sanguinetti, que ya se comunicó con el cordobés de Los Cóndores y le hizo saber del interés de contar con él para lo que se viene en la Liga Profesional de Fútbol.

"Estamos tratando de negociar. Tenemos una oferta concreta de Banfield. Pero se hace difícil cuando el club no sabe. El 'Colo' Cabrera no vale lo mismo que (Iván) Marcone o (Carlos) Casemiro", confió su representante Horacio Rossi a Impacto Deportivo, al tiempo que consideró que la dirigencia del Taladro "está haciendo un esfuerzo tremendo. Pero del otro lado estamos teniendo dificultades". Sin embargo, en las últimas horas Marcos Fernández, exSan Martín de San Juan, acordó su llegada a Córdoba para cubrir el puesto de volante central. Una noticia más que alentadora para Banfield.

Cuando habla "del otro lado" se refiere a Alicio Dagatti, presidente del León del Imperio, tal como se conoce al club riocuartense. "Entiendo que los presidentes quieran quedar en la historia, en el egocentrismo. Pero hay que pensar en el jugador que se esfuerza y da la cara los fines de semana", razonó uno de los hombres de la empresa Rossi-Rezzónico.

Y amplió: "Yo estoy de acuerdo en que los futbolistas no se vayan gratis. Lo que no estoy de acuerdo es que pida por demás". La oferta que Banfield hizo por el mediocampista que siempre jugó en Estudiantes (Primera Nacional y el Federal A y B) supera a las que ofrecieron en su momentos otros clubes de Primera División como Unión de Santa Fe y Huracán. "Preguntaron por Cabrera, pero salieron corriendo. No es como dice Dagatti, que no hay ofertas. Las ofertas las tengo yo, en mi correo electrónico".

Banfield ya hizo la oferta, su representante la consideró, y el jugador está dispuesto a pegar el salto de categoría y triunfar en Primera División. Falta que la dirigencia Celeste cambie su postura para que en el corto tiempo Alejandro Cabrera sea uno más del Taladro.