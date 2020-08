El ex Santamarina llegará a préstamo hasta diciembre luego de resolver su situación con Unión y será la octava incorporación del equipo de Walter Perazzo.

Tras semanas de negociaciones, el arquero Joaquín Papaleo pudo destrabar su situación con Unión de Santa Fe, club dueño de su pase, para firmar su contrato con Temperley y por eso será el octavo refuerzo del equipo que comanda Walter Perazzo de cara a lo que será la definición de la Primera Nacional.

El ex Santamarina, que extendió su vínculo hasta 2021 con el club santafecino, llegará a préstamo hasta diciembre con una opción de compra por el 50% o del 100% de pase. Su contrato con el Gasolero ya lo había arreglado hace varias semanas y faltaba que el “1” resolviera su situación con el Tatengue para concretar su llegada al Sur.

De esta manera, la dirigencia le cumplió uno de los deseos del entrenador, que quería un arquero con experiencia en la categoría para que compita por la titularidad con Federico Crivelli, uno de los jugadores que extendió su vínculo hasta diciembre.

Papaleo, de 26 años, fue titular en todos los partidos que jugó el conjunto de Tandil en lo que va de la actual temporada de la Primera Nacional y recibió 19 goles a lo largo de la temporada, un poco menos de un gol por partido.

En diálogo con LT10, el arquero remarcó que está "muy contento" con la decisión de optar por la propuesta del Gasolero. "Hice una buena temporada en Santamarina y mi objetivo era jugar", remarcó. Y en ese sentido, lamentó no poder hacerlo en Unión. "Me hubiese gustado quedarme en Unión, pero sabía cómo venía la mano y apenas me salió esta gran oportunidad no lo dudé".

Ahora, tras confirmarse la octava contratación, la dirigencia del Gasolero no se toma descanso y sigue en la búsqueda de tres puestos claves para completar la conformación del plantel: un lateral, un volante por la derecha y un centrodelantero. Y en caso de concretarlas, el Celeste saldrá del mercado de pases con 11 contrataciones.

Previamente a la del arquero santafecino, el Gasolero había incorporado a Gonzalo Vivas, Jonathan Fleitas, Luciano Balbi, Julián Marchioni, Franco Leys, Ariel Cólzera y Marcos Figueros. Todas estas incorporaciones son para suplir las salidas de Gonzalo Asis, Fernando Alarcón, Sebastián Prieto, Alexis Vega, Emanuel Ibáñez, Mauro González y Nicolás Messiniti.