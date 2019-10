El Gasolero recibe este viernes en el Beranger a Liniers, el Milrayitas visita a All Boys y el Tricolor espera en Adrogué por Villa San Carlos. Los técnicos buscan mejorar el funcionamiento de sus equipos. Todos los partidos comenzarán a las 9.30.

El fin de semana sin fútbol por las Elecciones Generales en el país será aprovechado por los entrenadores para mover a sus equipos, ya sea para recuperar jugadores o aceitar el funcionamiento de sus equipos.

Temperley, Los Andes y Brown de Adrogué verán acción este viernes por la mañana con rivales de otras categorías. El Gasolero recibirá a Liniers (Primera D), el Milrayitas visitará a All Boys (Primera Nacional) y el Tricolor espera por Villa San Carlos (Primera B). Todos los partidos comenzará a las 9.30 y se medirán titulares y suplentes.

El Gasolero se prepara para el partido postergado de la 10° fecha ante Deportivo Morón por el accidente automovilístico que involucró al defensor Enzo Baglivo. Dicho encuentro se jugará el próximo lunes desde las 18.10 en Turdera. Después, será el turno de visitar a Mitre de Santiago del Estero el domingo 3 de noviembre a partir de las 21

El técnico Walter Perazzo, que hace tres fechas dirige al equipo, seguirá observando al plantel ya que habrá dos ensayos: titulares y suplentes. Además, verá cómo evolucionan Leonardo Di Lorenzo, Roberto Brum, Enzo Salas y Mauro Guevgeozián (el único que no estará el lunes ya que se recupera de un desgarro).

El Milrayitas irá hasta el estadio Islas Malvinas de Floresta. Allí se topará con All Boys. Este partido amistoso era el primero de pretemporada, pero la lluvia lo postergó. Los Andes perdió terreno en las últimas fechas del campeonato y el entrenador Juan Carlos Kopriva utilizará el amistoso para buscar las soluciones que le faltan al equipo, que por lo pronto no tendrá a Braian Aquino por una lesión en el sóleo izquierdo (sería distensión y no desgarro) frente a San Telmo en la Isla Maciel (sábado 2 de noviembre a las 13.30 televisado) mientras que Ulises Ortegoza presenta un esguince de tobillo derecho.

En el estadio Lorenzo Arandilla, Brown jugará ante San Carlos, animador del Torneo de Primera B. Será a puertas cerradas. El Tricolor está cumpliendo una irregular campaña que lo pone más cerca del descenso que de los primeros puestos.

El DT Pablo Vico no encuentra la fórmula del éxito de las últimas temporadas y ante el Villero agotará las variantes necesarias para encausar el rumbo.

No contará con el zaguero Ignacio Bogino (fractura de maxilar). Su próximo compromiso será el sábado 2 de noviembre desde las 15.30 ante Chacarita como local.