La dirigencia quiere extender el préstamo de los futbolistas perteneciente a Independiente y ya empezó hablar con sus pares del Rojo. Todo dependerá si el DT Lucas Pusineri los tendrá o no en cuenta para lo que viene.

Luego de asegurar la continuidad del entrenador Walter Perazzo, Temperley no quiere perder el tiempo y ya empezó a trabajar en el armado del plantel para la segunda parte del año, a la espera de que retorne la actividad, algo que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que será cuando Argentina llegue a la fase 4 en esta lucha contra el Coronavirus.

En el Gasolero se vencen muchos contratos el 30 de junio, y entre ellos los de los juveniles de Independiente Gonzalo Asis y Nicolás Messiniti, que a diferencia de las otras negociaciones, ésta tiene tres actores, ya que la decisión final la tendrá el Rojo de Avelleneda, que el dueño del pase de ambos futbolistas.

Consciente de este panorama, la dirigencia del Gasolero ya puso manos a las obras y busca que extender los préstamos de estos dos futbolistas, que son vitales para el entrenador Walter Perazzo.

Las buenas actuaciones de Asis y Messiniti, que es el goleador del equipo, sumando al deseo del técnico de que sigan el club, motivaron a los dirigentes a empezar las negociaciones con sus pares de Independiente, pero todavía no hay nada cerrado. La última palabra, en este sentido, la tendrá el club de Avellaneda, que todavía no definió si los tendrá en cuenta o no.

Esa es la decisión que tome el entrenador Lucas Pusineri es la que deberá esperar en el Gasolero para saber si pueden contar con dos jugadores que fueron muy importantes para que se frenó la competencia por la pandemia del Coronavirus.

Por otra parte, y mientras se avanza con renovación de los contratos de los futbolistas, algo vital para Perazzo, ya que su idea es mantener la base del plantel para poder pelear por el ascenso, Temperley ya rescindió de común acuerdo el primer contrato: se trata del arquero uruguayo Jhonny Da Silva, que llegó en enero y fue suplente en dos partidos. El otro extranjero del plantel es el colombiano Brayan Perea, y su continuidad no está asegurada.