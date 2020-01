El delantero, a quien el técnico Perazzo conoce de su paso por Aldosivi, es el candidato para reemplazar a Mauro Guevgeozian y su llegada se definirá en los próximos días.

Tras la salida de Mauro Guevgeozian, Temperley necesita reforzar la faz ofensiva y ya tiene el candidato: Nicolás Franco. Este delantero, con pasado en Nueva Chicago y que ya rescindió su contrato, es el primer apuntado de la dirigencia para fortalecer el ataque.

El delantero ya tuvo un contacto con la dirigencia del Gasolero y todo marcha encaminado, ya que -según le informaron a Diario La Unión- el atacante tiene ganas de jugar en el equipo de Perazzo, a quien conoce de su paso por Aldosivi. La única traba hasta el momento es que el "nueve" está esperando una oferta de primera.

Si ese ofrecimiento no llega, Franco firmará contrato con el Gasolero y será uno de los refuerzos para el segundo semestre de la temporada. Desde el club, sin embargo, son cautelosos y saben que no lo pueden esperar mucho. "Si no firma hasta el 15 o 16 de enero, buscaremos otra alternativa", informaron desde la sub-comisión de fútbol.

La realidad, en este contexto, es que Perazzo tiene en claro que necesita otro referente de área para que pelee el puesto con Nicolás Messiniti, de buen semestre, y con Lautaro Rinaldi, recuperado de algunas lesiones que le impidieron jugar mucho en el primer semestre. Y por eso le apuntan a Franco.