El delantero, que ponderó el hecho de tener cerca a Juan Román Riquelme, fue claro sobre su deseo con miras al futuro y, pese a que junio finaliza su vinculo, dijo: "Yo me quiero quedar".

El delantero de Boca Franco Soldano valoró el hecho de tener cerca a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente segundo del Xeneize y responsable de fútbol del club, y remarcó que es “muy bueno” que se el exmediocampista se acerque “una o dos veces por semana a Ezeiza a dialogar con el plantel”.

"Que Román (Riquelme) venga a hacer sobremesa con nosotros es bueno. La otra vez nos comentó que contra Talleres -después del 2 a 0- tendríamos que haber cerrado el partido", dijo el atacante, a quien el entrenador Miguel Russo eligió como titular en los últimos partidos.

Y en esa línea, continuó: “Recuerdo que cuando todavía no era dirigente, Román vino al hotel donde estábamos concentrados a buscar unas entradas. Con unos compañeros quisimos sacarnos una foto y no pudimos. Era inimaginable para mí tenerlo ahora tan cerca y escucharlo dar consejos, como a los demás ex jugadores que lo acompañan”.

Por último, el goleador, que el sábado anotó un gol en la victoria por 2-0 ante Atlético Tucumán, se refirió a su futuro y no ocultó su ilusión de seguir varios años con la institución de La Ribera. “Yo quiero ser figura en este club”, dijo, claro y contundente.

El ex Unión, cuyo pase pertenece al Olympiakos de Grecia, llevó a préstamo y su contrato finaliza junio. Sin embargo hay una opción de compro y él tiene en claro su deseo. “Yo me quiero quedar”, concluyó el delantero.