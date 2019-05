El Xeneize debe ganarle al Fortín en el duelo revancha por los cuartos de final de la Copa de la Superliga para avanzar a las semifinales. El empate por un gol o más favorece al de Liniers.

Luego de igualar sin goles en el encuentro de ida, Boca recibirá este domingo a Vélez en el partido revancha de los cuartos de final de la Copa de la Superliga y buscará un triunfo que le permita avanzar a las semifinales de este novedoso torneo.

El equipo de Gustavo Alfaro está obligado a quedarse con los tres puntos, ya que un empate sin goles llevará la definición a los penales y una igualdad por uno o más goles le darían la clasificación al Fortín, ya que los goles de visitante valen doble.

En este contexto, y apremiado por algunas lesiones, el técnico Xeneize aún no definió quién será el nueve titular, debido a que Benedetto padece una fuerte molestia en el aductor y Ábila (titular en la ida) quedó descartado por un desgarro. Por eso, crece la chance de que Tevez sea el referente de área en La Bombonera. El otro cambio será el ingreso de Villa por el juvenil Capaldo.

El resto del equipo no sufrirá modificaciones y serán los mismos que igualaron en el José Amalfitani.

Del lado de Vélez, el técnico Gabriel Heinze no confirmó la alineación, pero no tiene grandes dudas luego de la buena producción en el primer partido. Lo que será un hecho será el regreso de Robertone, aunque aún no definió quién saldrá del equipo. Los candidatos a dejar el once inicial con Vargas o Almada.

PROBABLES FORMACIONES

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Iván Marcone y Nahitan Nández; Sebastian Villa, Mauro Zárate y Cristian Pavón; Carlos Tevez o Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Joaquín Laso, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas o Thiago Almada. DT: Gabriel Heinze.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 21.10.

TV: Fox Sports Premium.