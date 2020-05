El entrenador vuelve a convocar para este sábado a través de su IG Live a todos aquellos con ganas de aprender más del deporte. Esta vez habrá movimientos específicos de la NBA y una jugada que identificó a Manu Ginóbili en sus años en San Antonio.

Te quedaste con las ganas de entrenar con Guillermo Vecchio. No pudiste estar presente en el primer entrenamiento virtual. No te desesperes. Este sábado, el ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet realizará la segunda práctica en vivo para todos.

"Hola como están, chicos y familias. Los invito a que este sábado 2 de mayo a las 16 hagamos el segundo entrenamiento en vivo. Una hora entrenando. Vamos a ver otras cosas de la parte física del entrenamiento a diario que pensamos que tenés que llevar sino que también vamos a ver el Euro Step como lo hacía Manu y el Step Back, el paso de retirada, como lo hace Luka Doncic o James Harden y allí vamos a ver todos los detalles", animó Vecchio, que estará a través del IG Live @coachvecchiocamps.

Más de 400 personas de todo el mundo siguieron el primer vivo. Tan satisfecho quedó Vecchio por ser su primera experiencia en las redes, que le había adelantado a La Unión que en breve lo volvería a repetir. Y el día llegó. Entonces, hacete espacio en tu casa, ponete la remera de básquet, agarrá la pelota, una botella de agua y seguí las indicaciones.

"Haremos un entrenamiento muy específico con movimientos que realizan jugadores de la NBA. Estará basado en eso y una guía para una semana de entrenamiento.

"Lo hago desde que me recuerdo jugando al básquetbol. Lo hice durante mis cuatro años en Italia y nadie mencionó lo raro o único de mi Euro Step. Entonces cuando llegué acá y todos comenzaron a hablar de ello, de la forma en la que hacía mi Euro Step, me pregunté qué tiene de diferente, qué está de mal con mis pasos, qué pasa. Ni me había dado cuenta de que lo hacía diferente. Y luego le puse un nombre y todos empezaron a hacerlo y entendí que había algo diferente. Pero nunca trabajé en eso, salió naturalmente", llegó a declarar Emanuel Ginóbili hace tiempo sobre su mítica jugada.

Esa jugada del argentino, ganador de cuatro anillos de NBA con San Antonio Spurs, más el Step Back del esloveno de Dallas Mavericks y el californiano de Houston Rockets, será parte del nuevo trabajo que Guillermo Vecchio tiene preparado para sus fieles seguidores.