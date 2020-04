Juan Pablo Segovia dejó un gran recuerdo entre los hinchas de Los Andes, donde formó parte de los planteles entre 2013 y 2015 para luego partir al exterior. Actualmente, el defensor de 31 años se encuentra en América de Cali, club con el que fue campeón del Torneo Finalización 2019 y actualmente participa de la Copa Libertadores de América 2020.

"Estamos en Cali y con mi familia permanecemos desde hace varios días en cuarentena. Aquí en Colombia comenzó recién a fines marzo y por los próximos 19 días se han cerrado las fronteras", explicó el correntino a La Unión sobre la situación que está viviendo en el país Cafetero producto de la pandemia del Coronavirus.

Como sucede en la mayoría de los países, hay parte de la población que se tomó el tema con absoluta seriedad y otros que no le dieron demasiada importancia desde que las noticias sacudieron al mundo entero. "En el ambiente hay muchas personas que no toman dimensión del virus y otras que sí. En lo personal estamos trabajando con el equipo a través de una aplicación todos los días para entrenar juntos", explicó el ex Milrayitas.

Segovia, que además jugó en Ecuador defendiendo los colores de Deportivo Cuenca e Independiente del Valle, admitió que en su caso tomó de buena manera las medidas establecidas por el Gobierno colombiano y trata de cumplirlas al pie de la letra.